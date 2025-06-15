Tottenham Mathys Tel'in bonservisini aldı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, yeni sezon hedefleri doğrultusunda kadro planlamasına devam ediyor. Tottenham, geçtiğimiz sezon Londra ekibinde kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki Fransız futbolcu Mathys Tel’in bonservisini aldığını açıkladı. Lacivert-beyazlılar, Tel ile 6 yıllık sözleşme imzalarken, Bayern Münih’e 10 milyon Euro kiralama bedeline ek olarak 35 5 milyon Euro da bonservis bedeli ödeyecek.