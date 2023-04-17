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Kadir Gecesi Alametleri Nelerdir?

Kadir gecesi, Ramazan ayının son günlerinde ve tekli gecelerden birisinde bulunduğu bize hadislerle ulaşmıştır. Ancak hangi gece olduğu bazı hikmetlere binaen gizlenmiştir. Türkiye'de Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesi idrak edilmekte. Bu nedenle itikaf yapılması tavsiye edilmiştir. Ayrıca kadir gecesi alametleri de bizlere hadislerle ulaşmıştır. İşte Allah'ın tüm insanlığa yolladığı Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesinin alametleri.

09:32 . 17/04/2023 Pazartesi
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​Kadir gecesi​ alametlerini haberimizde sizlerle paylaştık. İşte alakalı hadisler...

​Kadir gecesi​ alametlerini haberimizde sizlerle paylaştık. İşte alakalı hadisler...

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi alametlerini haberimizde inceleyebilirsiniz. Kadir gecesinin ne zaman olduğuna dair kesin bir bilgi yoktur. Hadislerle bize ulaşan bilgilere göre Kadir gecesi Ramazan'ın son günü içerisinde yer alıyor. Bu gece ise çokça nafile namaz kılıp, Kur'an okuyup, dua ve istiğfarla geçirilmelidir. Peki Kadir gecesinin alametleri nelerdir? 2023
İşte ayrıntılar.

2023 Kadir Gecesi ne zaman?

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 17 Nisan 2023 Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

KADİR GECESİ ALAMETLERİ

, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi.

Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki:

* Kadir gecesi açık ve mülayim olur. Soğuk ve sıcak değildir, sabahında da güneş zaif ve kızıl olarak doğar. [Taberani]

* Kadir gecesi açık olur, sıcak ve soğuk değildir. Bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur. O gecenin sabahının alameti güneşin şuasız doğmasıdır. [Taberani]

* Yıldız kayması olmaz. [Sahîhu’l-Camii’s-Sağîr, 5472.]

KADİR GECESİNDEN NE OLDU?

Kur'ân-ı Kerîm, Allah Teâlâ'dan Hz. Peygamber'e Cebrâil aracılığıyla ve vahiy yoluyla indirilmiştir. Kolayca ezberlenebilmesi, kısa zamanda etrafa yayılması, mânasının kolaylıkla anlaşılması, zihinlerde ve akıllarda derece derece bir gelişme ve alıştırma sağlaması, inançların ve değer yargılarının yavaş yavaş güçlenip kökleşmesi vb. sebeplerle, o bir defada toptan indirilmemiş, yaklaşık 23 senede, bölümler halinde indirilmiştir. Yüce Allah Kur'an'ın bir defada toptan indirilmeyişinin sebebini şöyle açıklamaktadır:

"İnkâr edenler: Kur'an ona bir defada topluca indirilmeli değil miydi? dediler.

Biz onu senin kalbine iyice yerleştirmek için böyle yaptık ve onu tane tane okuduk" (el-Furkan 25/32).

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

  • Kur'ân-ı Kerîm kendisinin, bir âyette ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde de Kadir gecesinde inmeye başladığını haber vermektedir.
  • "Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. O gece melekler ve ruh Rabbinin emriyle herbir iş için veya herbir kişi için inerler de inerler. O gece tan yeri ağarıncaya kadar selam ve esenliktir." (Kadir: 97/1-5)
  • Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik, zaten biz insanlığı her zaman uyarmaktayız." (Duhan: 44/3)

KADİR GECESİ DUASI NASIL YAPILIR?

Peygamber Efendimiz “faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak Kadir gecesini güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı” (Buhârî, İman, 25, 27, 28; Müslim, Müsafi rîn, 173-176) müjdesini vermekte ve bu gecede

“Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle” (Tirmizi, Deavat, 84; İbn Mâce, Dua, 5) diyerek dua etmeyi tavsiye etmiştir.


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