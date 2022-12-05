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Kastamonu TOKİ kura sonuçları belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi sonuçları açıklanan takvime göre belli oluyor. Sosyal konut projesinde başvuruları sona ermesiyle birlikte gözler Toplu Konut İdaresi Başkanlığına çevrildi. 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde ilk kuralar Şırnak ve Ardahan’ın ardından Kars ve Siirt’te çekildi. Kastamonu vatandaşların heyecanla beklediği kura çekimi sonuçları için tarih açıklandı. TOKİ kura çekilişi Kastamonu merkez, Ağlı, Araç, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Hanönü, İhsangazi, Küre, Seydiler’de yapılacak. TOKİ eliye Kastamonu’da yapılacak konutu sayısı bin 58. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları ne zaman, nereden açıklanacak, Kastamonu TOKİ sonuçları asil ve yedek isim listesi nerede yayınlanacak? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kastamonu TOKİ Kura Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Kastamonu TOKİ Sonuç Sorgulama Ekranı, İsim Listesi
TOKİ Kastamonu kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı

Kastamonu TOKİ kura sonuçları gündemde yer alıyor. TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi başvuruları 14 Eylül 31 Ekim 2022 tarihlerinde alındı. Başvuruların ardından gözler kura çekimlerine çevrildi. Kuralar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre çekiliyor. Sosyal konut kuraları 7 Kasım’da Şırnak ve Ardahan ile başladı. Kastamonu TOKİ kura sonuçları başvuru sahiplerinde araştırılıyor. Bu ilde yaşayanlar 2022 TOKİ sosyal konut projesi kura sonuçları için beklerken Kastamonu kura sonuçları asil ve yedek listelerinin nereden öğreneceğini sorguluyor. Peki, Kastamonu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kastamonu TOKİ kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte detaylar...

Kastamonu TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapıldı. 1 Aralık 2022 tarihi itibariyle Bolu ve Karaman’dan başlayacak üçüncü etap kura çekilişi devam ediyor. Bu etap kura çekilişi arasında Kastamonu da yer aldı. Kastamonu TOKİ kura çekilişleri 9 Aralık'ta başlayacak.

Kastamonu TOKİ kura çekiliş sonuçları nasıl öğrenilecek?

TOKİ kura çekimi hakkında konuşan Bakan Murat Kurum, "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ’mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek." dedi. TOKİ Kastamonu kura çekilişleri canlı yayını kurumun resmi sosyal medya hesapları üzerinden izlenebiliyor. Bu hesaplara Twitter ve Facebook üzerinden erişebilir ya da aşağıdaki bağlantı üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Kastamonu TOKİ kura sonuçları asil yedek isim listesi belli oldu mu?

Kastamonu TOKİ kura sonuçları belli olduğu zaman sonuçlar ve asil ve yedek isim listesi ile ilgili detaylar habere eklenecek.

Kastamonu’da TOKİ konutları nereye yapılacak?

  • Proje kapsamında Kastamonu merkezde 400 , Ağlı’da 46, Araç’ta 79, Cide’de 94, Çatalzeytin’de 63, Devrekani’de 80, Hanönü’de 60, İhsangazi’de 135, Küre’de 98, Seydiler’de 63 konut yapılacak.

TOKİ kura çekimleri ne zaman bitecek?

Yapılan açıklamaya göre 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayan TOKİ kura çekilişi, belirlenen 6 aylık süre içerisinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin sosyal konutun hak sahibi 2023 yılı Mart ayında belirlenmiş olacak.

TOKİ 2+1, 3+1 konut taksitleri ne kadar?

608 bin TL fiyatlı 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olunabilecek.

3+1 konutların fiyatları ise 850 bin TL olurken ödemeleri 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek.

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