Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın -5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmî özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 06 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir.