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Konut fiyatlarında reel düşüş serisi kasım ayında da sürdü

Konut fiyatlarında reel düşüş serisi kasım ayında da sürdü

10:4217/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Konut fiyatları düştü mü, son durum nedir?
Konut fiyatları düştü mü, son durum nedir?

Merkez Bankası (TCMB), Konut Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Şubat ayında başlayan reel fiyatlardaki düşüş serisi kasım ayında da sürdü. Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da aylık yüzde 2,9, Ankara'da yüzde 3,4, İzmir'de ise aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü. Peki en düşük konut artışı hangi illerde oldu? İşte detaylar.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre; Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

Konut fiyatları düştü mü?

Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara, İzmir konut fiyatları düştü mü?

Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü.

En düşük konut artışı hangi illerde oldu?

En düşük fiyat artışı yüzde 14,9 ile Antalya, Burdur, Isparta, yüzde 24,5 ile Adana, Mersin, yüzde 26 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgelerinde gerçekleşti. En yüksek artış ise yüzde 37,9 ile Balıkesir, Çanakkale, yüzde 40,1 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş, yüzde 40,7 ile Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır'da oldu.

#Konut fiyatları
#TCMB
#Konut Fiyat Endeksi

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