Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı verilere göre; Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

Konut fiyatları düştü mü?

Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

İstanbul, Ankara, İzmir konut fiyatları düştü mü?

Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü.

En düşük konut artışı hangi illerde oldu?