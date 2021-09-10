Adil aşılama salgını bitirir

Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, adil aşılama olmadıkça salgının bitmesinin mümkün olmadığını söyledi. Koronavirüs salgınında vaka artışları dünya genelinde devam ediyor. Özellikle yeni varyantların çıktığı Güney Afrika, Kolombiya ve Brezilya gibi ülkelerde çift doz aşılanma henüz istenilen düzeyde değil. Uzmanlar dünyada adil aşılanma olmadan salgının önüne geçmenin imkansız olduğunu söylüyor.

KORONAVİRÜS Turkovac acil kullanım onayına hazır

SÜREKLİ MUTASYON GEÇİRİYOR

Aşılama politikasının küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, “Adil aşılama olmadıkça salgının bitmesi gerçekten çok zor. BM, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşların bu işi öncelikli hale getirmesi, politikacıların ve ekonomisi güçlü ülkelerin de katkı sunması gerekiyor. Varyantların hepsi aşılama oranlarının düşük olduğu ülkelerden yayılıyor” dedi.

Ertuğrul, “En son Pfizer/Biontech ve Moderna, aşılarına zam yaptı. Bu aşıları satın alma gücü olmayan ülkeler yeterli aşılama yapamıyor. Dünya Sağlık Örgütü’nün bazı uygulamaları var ama bağış aşıları gibi çalışmaları yeterli düzeyde değil. Aşıya erişemeyen ülkelerde pandemi yoğun bir biçimde devam ediyor. Böyle olunca virüs sürekli çoğalabilme olanağına sahip. Ne yazık ki her çoğaldığında yeni mutasyonlar geçiriyor” şeklinde konuştu. Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner de “Tüm dünyaya adil aşı dağıtımı olmaz ve aşılanma hızlanmazsa vakaların artması ve yeni varyantların görülmesi de kaçınılmaz. Yeni vakalar çıksa da alınacak önlemler değişmiyor; maske, mesafe, hijyen ve aşılama” dedi.