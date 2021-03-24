​Keşke Türkiye’de olsak​: Avrupa’da aşı kuyruğu

Avrupalı Türkler, aşı konusunda tedarik sıkıntısı ile birlikte gerekli bilgilendirme yapılmamasından şikayet ederken, Türkiye’nin çalışmalarını ise takdirle karşılıyor. Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda gibi ülkelerde sürdürülen aşılama faaliyetlerinin yavaş ilerlemesi vatandaşları endişelendiriyor.

Leman Kül

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Fransa’da yaşayan Leman Kül, “Aslında biz Türkler aşıyı Türkiye’de vurulmak isteriz ama sıkıntılı. Çünkü Fransa’dan çıkamıyoruz ve yasaklar kalktığında da sağlık pasaportu olmadan çıkamayacağız. Pasaportu almak için de aşıyı vurulmak gerekiyor” dedi. Şu ana kadar aşı için kendilerine ne mektup geldiğini ne de bilgilendirme yapıldığını anlatan Kül, “Oturduğum şehirde hiç aşı olan birini duymadım. Aşı vurulmak isteyen bir yaşlı çiftimiz durumu sormak için hastaneye gittiklerinde ‘Aşıyı şimdi vurabiliriz ama ikinci aşı için 1 sene bekleyebilirsiniz, sıraya alacağız’ demişler. İnsan çok, elde imkan az” ifadelerini kullandı.

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ORGANİZASYON SIKINTISI VAR

Milli Görüş Teşkilatı Milano Şube Başkanı aynı zamanda İtalya Türk Platform Başkanı Ahmet Aydın, “Ülkede aşı sıkıntısı var. Aşı sıkıntısından da öte organizasyon sıkıntısı var. İtalya salgına karşı organize olmakta iyi değil. İlk başta AstraZeneca aşısının uygulanmasına başlanacaktı. Daha sonra bu aşının güvenli olmadığıyla ilgili haberler gelince, aşının yapımının durduruldu. Kısa bir süre sonra AstraZeneca aşısının güvenli olduğu ve uygulanabileceği belirtildi Ancak daha çok gerideyiz, başlangıç aşaması bile denilemez” diye konuştu.

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Ahmet Aydın

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AŞILAMA GEÇ BAŞLADI

40 yıldır Hollanda’da yaşayan Yusuf Altuntaş, aşılama faaliyetlerinin diğer ülkelere göre yavaş ilerlediğini kaydettİ. Altuntaş, “Faaliyetlerin hızlanacağı belirtiliyor. 70 yaşındaki annem için randevu oluşturdum, 2 hafta içinde aşısını olacak. 90 yaşındaki vatandaşları aşılamaya başladılar. O insanları hastanelere davet edip sıraya soktular. Yağmurun altında bekledikleri görüntüler haberlere yansıdı. Türkiye’de sağlık çalışanları uzak yerlere, yaşlıların ayağına gidip aşı yapıyor. Bu biçimde bir yaklaşımı Avrupa’da görmek çok zor” diye konuştu.

Yusuf Altuntaş

AB sınıfta kaldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 20 yıldır hekimlik yapan Turgay Taşkıran, “Avrupa’da büyük bir aşı sıkıntısı var. İngiltere’deki aşı AB tarafından tedarik edilmedi. Önce Biontech-Pfizer aşısını aldılar ama miktar yeterli değildi. AstraZeneca’ya güvendiler. Tedarik problemi oldu. Tüm bu sebepler yüzünden Avrupa Birliği’nde yeterli aşı yok. Avusturya da bu ülkelerden bir tanesi. 9 milyon nüfuslu Avusturya’da 1 milyon 200 bin aşı yapıldı. Bunun sadece 280-300 bini ikinci dozu vurulabildi. Yani 9 milyon nüfusta immüne olabilen 300 bin kişi var. Bu Avrupa ülkesi için çok az bir miktar” dedi.

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Turgay Taşkıran

Yaşlı bakım evlerinde aşılama çalışmalarında görev alan Taşkıran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avusturya’da ölümlerin yarısı neredeyse bakımevlerinde yaşandığı için ilk olarak buraların aşılaması yapıldı. Sağlık personeline aşılama yapıldı. Şu an 80’li yaş civarı vatandaşlar ve riskli grupta yer alan kişilerin aşılaması yapılıyor. Nisan ve Haziran ayı dolaylarında belli miktarda aşı geleceği söyleniyor. Haziran sonuna kadar 4,6 milyon kişinin aşılanması planlanıyor. Bu durumda hedefe nasıl varılacağı muamma. Aşı için online kayıt uygulaması vatandaşların zorlanmasına neden oldu. Aylardır aile hekimleri aşı yapacak deniyor ama bize henüz bilgi verilmedi. Bilgi akışında çok büyük problemler var.” Türkiye’nin salgınla mücadele sürecini başarıyla yönettiğini kaydeden Taşkıran, “Türkiye, Avrupa’ya kıyasla gayet başarılı. Avrupa Birliği bu süreçte sınıfta kaldı” şeklinde konuştu.

Türkiye’de sağlıkçılar kar-kış demeden yollara düşüyor, en ücra köylere giderek yaşlıların aşılarını yapıyorlar. Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde ise yaşlılar hastaneye çağırılarak saatlerce yağmur altında sıra bekletiliyor.