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Koronavirüs Sivrisinek yoluyla koronavirüs bulaşır mı?
DÜNYA

Sivrisinek yoluyla koronavirüs bulaşır mı?

ABD'de yapılan bir araştırma, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı. Kansas Üniversitesi Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsü Yöneticisi Stephen Higgs ve meslektaşlarının, Veterinerlik Fakültesi çalışanlarıyla yürüttüğü araştırmanın ayrıntıları, "Scientific Reports" Dergisinde yayımlandı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Sivrisineklerin, Kovid-19'u bulaştırma kapasitesi üzerine yapılan ilk deneysel çalışma olan araştırmada, yeni tip koronavirüsün "Aedes aegypti, Aedes albopictus ve Culex quinquefasciatus" diye anılan 3 yaygın sivrisinek türünde yeniden üreyemediği, dolayısıyla virüsün sivrisineklerden insanlara bulaşamayacağı sonucu elde edildi.

  • Higgs, "Dünya Sağlık Örgütü, kati biçimde sivrisineklerin virüsü bulaştıramayacağını dile getirmiş olsa da çalışmamız, bu teoriyi destekleyen kapsamlı veri ortaya koyan bir ilk" değerlendirmesini yaptı.

Biyogüvenlik Araştırma Enstitüsünde, Rift Vadisi ateşi ve Japon ensefaliti dahil hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hayvan patojenleri üzerinde de araştırmaların yürütüldüğü belirtiliyor.

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