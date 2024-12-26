2024 yılının sonuna yaklaşırken gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararına çevrildi. Altın, döviz ve borsa yatırımcıları başta olmak üzere tüm piyasa aktörleri TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merakla bekliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), geçtiğimiz nisan ayından bu yana faiz kararında değişikliğe gitmedi ve faizi sabit tuttu. Yılın sön düzlüğüne girilmesiyle birlikte de faiz kararında değişiklik olabileceği haberleri piyasaları hareketlendirdi. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?