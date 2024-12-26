Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yılın son faiz kararını açıklayacak. Piyasalar, uzun süredir faiz değişikliğine gitmeyen TCMB'nin alacağı karar büyük bir dikkatle takip ediliyor. Merkez Bankası, 2025'te izlenecek yol haritasını da yayımladı. Peki, Merkez Bankası Aralık 2024 faiz kararı ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası aralık faiz beklentisi ne yönde, faizler düşecek mi? İşte PPK aralık ayı toplantı tarihi!
2024 yılının sonuna yaklaşırken gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alacağı faiz kararına çevrildi. Altın, döviz ve borsa yatırımcıları başta olmak üzere tüm piyasa aktörleri TCMB’nin politika faizinde değişiklik yapıp yapmayacağını merakla bekliyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (Kurul), geçtiğimiz nisan ayından bu yana faiz kararında değişikliğe gitmedi ve faizi sabit tuttu. Yılın sön düzlüğüne girilmesiyle birlikte de faiz kararında değişiklik olabileceği haberleri piyasaları hareketlendirdi. Peki, Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası faiz toplantı tarihi ne zaman?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında yarın toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.
Merkez Bankası faiz kararı ne yönde olacak?
Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı. 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü. 4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde. Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.
TCMB faiz toplantı takvimi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2025 Yılı Para Politikası'nı yayımladı. Para Politikası Kurulunun gelecek yıl 8 toplantı yapacağını, 2025 yılı toplantı ve rapor takviminin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.