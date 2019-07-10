Çift Ve Ters Saatlerin Anlamları

Çift saatlerde ve ters saatlerde taşınan anlamla sevdiğiniz ile durumunuz, evlilik ya da ilişki seyriniz hakkında fikir edinebiliyorsunuz. Örneğin saate bakıldığında eğer saat tam da 05:05 ise bu çift saatin anlamı, partnerin senden nefret ediyor şeklindedir. Çift saatlerin olduğu gibi 01:10, 03:30 gibi ters saatlerin de anlamları vardır.

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https://bilgiall.net/saatlerin-anlamlari/

Çift Saatlerin Anlamı

00:00 – Şu anda rüyasında seni görüyor

01:01 – Seni seviyor

02:02 – Senden hoşlanıyor

03:03 – Sana aşık olacak

04:04 – Seni çok seviyor

05:05 – Senden nefret ediyor

06:06 – Teklif için kötü bir gün

07:07 – Senden çocuğu olsun istiyor

08:08 – Seni kahvaltıya davet edecek

09:09 – Seni üzecek

10:10 – Senden ayrılmayı düşünüyor

11:11 – Sana Sürprizi var

12:12 – Ailesine senden bahsedecek

13:13 – Seninle konuşmaya çekiniyor

14:14 – Evlenme teklifi edecek

15:15 – Seninle kaçmak istiyor

16:16 – Arkadaşlarına seni anlatıyor

17:17 – Aynı hayalleri kuruyorsunuz

18:18 – Seni çok ama çok seviyor

19:19 – Seni öpmek istiyor

20:20 – Başkasının yanında

21:21 – Seninle ilgili hayalleri var

22:22 – Seni kahveye davet edecek

23:23 – Seni hayatının tek varlığı olarak görüyor

Ters Saatlerin Anlamı

Bu saatlerin anlamı isminden de anlaşılacağı üzere pekte olumlu değil. Kimse bu saatlerde bulunmak istemez. Nedeni ise hep olumsuzluklar içerdiğinden dolayı. Şimdi bu ters saat anlamlarının anlatmaya başlayalım.

01:10 – Seni hiç sevmiyor

02:20 – Senden hoşlanmıyor

03:30 – Sana aşık değil

04:40 – Seni sevdiği pek söylenemez

05:50 – Senden hoşlanıyor

10:01 – Seninle evlenmek istiyor

12:21 – Seni sevmiyor

13:31 – Seni umursamıyor

14:41 – Seninle gelecek planlıyor

15:51 – Eski sevgilinle aranız düzelecek

20:02 – Seninle evlenecek

21:12 – Hep seni düşünüyor

23:32 – Sana aşık

KAYNAK: https://bilgiall.net/saatlerin-anlamlari/