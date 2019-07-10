Çift Ve Ters Saatlerin Anlamları
Çift saatlerde ve ters saatlerde taşınan anlamla sevdiğiniz ile durumunuz, evlilik ya da ilişki seyriniz hakkında fikir edinebiliyorsunuz. Örneğin saate bakıldığında eğer saat tam da 05:05 ise bu çift saatin anlamı, partnerin senden nefret ediyor şeklindedir. Çift saatlerin olduğu gibi 01:10, 03:30 gibi ters saatlerin de anlamları vardır.
Detaylı bilgi için tıklayınız;
https://bilgiall.net/saatlerin-anlamlari/
Çift Saatlerin Anlamı
00:00 – Şu anda rüyasında seni görüyor
01:01 – Seni seviyor
02:02 – Senden hoşlanıyor
03:03 – Sana aşık olacak
04:04 – Seni çok seviyor
05:05 – Senden nefret ediyor
06:06 – Teklif için kötü bir gün
07:07 – Senden çocuğu olsun istiyor
08:08 – Seni kahvaltıya davet edecek
09:09 – Seni üzecek
10:10 – Senden ayrılmayı düşünüyor
11:11 – Sana Sürprizi var
12:12 – Ailesine senden bahsedecek
13:13 – Seninle konuşmaya çekiniyor
14:14 – Evlenme teklifi edecek
15:15 – Seninle kaçmak istiyor
16:16 – Arkadaşlarına seni anlatıyor
17:17 – Aynı hayalleri kuruyorsunuz
18:18 – Seni çok ama çok seviyor
19:19 – Seni öpmek istiyor
20:20 – Başkasının yanında
21:21 – Seninle ilgili hayalleri var
22:22 – Seni kahveye davet edecek
23:23 – Seni hayatının tek varlığı olarak görüyor
Ters Saatlerin Anlamı
Bu saatlerin anlamı isminden de anlaşılacağı üzere pekte olumlu değil. Kimse bu saatlerde bulunmak istemez. Nedeni ise hep olumsuzluklar içerdiğinden dolayı. Şimdi bu ters saat anlamlarının anlatmaya başlayalım.
01:10 – Seni hiç sevmiyor
02:20 – Senden hoşlanmıyor
03:30 – Sana aşık değil
04:40 – Seni sevdiği pek söylenemez
05:50 – Senden hoşlanıyor
10:01 – Seninle evlenmek istiyor
12:21 – Seni sevmiyor
13:31 – Seni umursamıyor
14:41 – Seninle gelecek planlıyor
15:51 – Eski sevgilinle aranız düzelecek
20:02 – Seninle evlenecek
21:12 – Hep seni düşünüyor
23:32 – Sana aşık
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