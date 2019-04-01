İzmir seçim sonuçları! İzmir'de Belediye Başkanı kim oldu?

İzmir Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. İzmir ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde İzmir seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte İzmir ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. İzmir ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına İzmir 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

İzmir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Aliağa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bayındır Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bergama Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bornova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Çeşme Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Dikili Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Foça Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Karaburun Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Karşıyaka Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Kemalpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İzmir Kınık Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Kiraz Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Menemen Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Ödemiş Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Seferihisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Selçuk Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Tire Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Torbalı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Urla Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Beydağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Buca Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Konak Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Menderes Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Balçova Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Çiğli Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Gaziemir Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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İzmir Narlıdere Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Güzelbahçe Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Bayraklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İzmir Karabağlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

İZMİR

İzmir, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehri. 2018 TÜİK verilerine göre İzmir'in nüfusu 4.320.519'dur.

Anadolu Yarımadası'nın batısında, Ege Bölgesi'nin ortasında yer alan ve İzmir Körfezi çevresinde bulunan şehir, her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. Yüz ölçümü olarak ülkenin yirmi üçüncü büyük ilidir. Batısında Ege Denizi ve Ege Adaları, güneyinde Aydın, kuzeyinde Balıkesir, doğusunda ise Manisa vardır.

İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Çeşme Yarımadası uzanır. Antik çağların en ünlü kentleri arasında yer alan Efes, Roma’nın imparatorluk devrinde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyonya kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinliklerle de adını duyuruyordu. Bu maksatla da bu şehre "Güzel İzmir", "Eski İzmir" ve "la Perle de l'Ionie" (İyonya'nın İncisi) deniyordu.

İzmir, yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfezin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye, hurma ağaçları ve geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı, Mersin Limanı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük limanıdır. Canlı ve kozmopolit bir şehir olan İzmir, uluslararası sanat festivalleri ve İzmir Enternasyonal Fuarı ile de önemli bir yer tutar.