Özgün Arthur Melonun Liverpool rüyası gerçek oldu
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Arthur Melo’nun Liverpool rüyası gerçek oldu

Liverpool, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, İtalyan ekibi Juventus'un futbolcusu Arthur Melo'yu kiraladığını duyurdu. Peki Arthur Melo hangi mevkide oynuyor, Liverpool’da ne kadar kalacak? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
SON DAKİKA: Arthur Melo Liverpool’a transfer oldu mu? Arthur Melo Juventus’da kaç maça çıktı?
Arthur Melo

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool’dan yapılan açıklamada, Liverpool'un, Brezilyalı orta saha oyuncusu Melo'yu 2022-23 sezonunun geri kalanı için Juventus'tan kiraladığı bilgisi verildi.

Açıklamada, Melo'nun "Dünya futbolunda çok şey temsil eden bu harika formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum, bu bir rüya." ifadelerine yer verildi. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Brezilyalı oyuncu, "Dünya futbolunda çok şey ifade eden armaya sahip bu formayı giydiğim için gerçekten çok mutluyum. Bu bir rüya. Görüşmelerimizde fikirlerimiz ve vizyonlarımız çok uyumluydu. Bu yüzden doğru kararı verdiğime eminim. Sahada hayalimi yaşamaya devam edeceğim ve her şeyimi Liverpool formasıyla vermeye çalışacağım için gerçekten çok mutlu, çok motiveyim" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Juventus formasıyla 31 maça çıkmıştı.

Arthur Melo kimdir?

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo (d. 12 Ağustos 1996), sıklıkla bilinen adıyla Arthur Melo, İngiliz kulübü Liverpool'da ve Brezilya millî takımında orta saha pozisyonunda görev yapan Brezilyalı futbolcudur.

Goiânia'da doğan futbolcu, kariyerine başladığı Grêmio ile 2017 yılında Copa Libertadores'i ve 2018 yılında Campeonato Gaúcho'yu kazandı. Grêmio'da üç yıl boyunca gösterdiği performansla 2018 yılında 31 milyon € bonservisle Barcelona'ya transfer oldu. Arthur, altı yıllık sözleşme imzaladı ve 9 Temmuz 2018 tarihinde resmî olarak Barça oyuncusu oldu. 28 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık maçında Tottenham Hotspur'a karşı kulübü adına ilk maçına çıkarken bir de gol attı.

Ligdeki ilk maçı sezonun ilk maçı olurken, bu maçta kulübü adına ilk asistini yaptı. 3-0 yendikleri Alavés karşısında Coutinho'nun golünde asitini gerçekleştirdi.

Arthur, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında gösterdiği performansla UEFA Şampiyonlar Ligi 11'ine seçildi.

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