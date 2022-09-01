Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman? İşte maç detayları

Süper Toto Süper Lig 5. haftasındaki Ümraniyespor-Trabzonspor mücadelesi, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. Futbolseverler karşılaşmanın saatini, muhtemel 11'ini ve canlı olarak ekrana geleceği maçın ayrıntılarını haberimizden takip edebilir.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta?

Binlerce futbol tutkununun adeta iple çektiği Ümraniyespor Trabzonspor maçı, 2 Eylül Cuma günü saat 21:00'de başlayacak.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda?

Ümraniyespor ile Trabzonspor arasındaki Süper Lig 5'inci hafta karşılaşması, beIN Sports HD1 kanalında canlı ve şifreli olarak yayınlanacak. Maçın 11'leri ise henüz açıklanmadı.

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hakemi kim?

Trabzonspor'un deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacağı karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler olarak açıklandı. Ümraniyespor, zorlu Trabzonspor mücadelesi öncesi antremanlarını sürdürüyor.

Trabzonspor 8 eksikle antrenmanlara başladı

Trabzonspor , Spor Toto Süper Lig ’in 5. haftasında deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 19.00’da idman yapan Bordo-Mavililer, iki grup halinde çalıştı. Galatasaray maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular dinamik ısınma, core, 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması yaptı.

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Çift kale maç ile tamamlanan antrenmana Visca, Bakasetas, Peres, Hüseyin, Serkan, Hamsik, Uğurcan ve Abdülkadir katılmadı.

Yarını izinli geçirecek olan Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına 31 Ağustos Çarşamba günü yapılacak antrenmanla devam edecek.