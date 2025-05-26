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Ankara Keçiörengücü Sedat Ağçay ile 'devam' dedi

Ankara Keçiörengücü Sedat Ağçay ile 'devam' dedi

11:1326/05/2025, Pazartesi
AA
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Sedat Ağçay.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, gelecek sezon teknik direktör Sedat Ağçay ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda teknik direktörümüz Sedat Ağçay ile yolumuza devam ediyoruz. Sedat hocamıza yeniden hoş geldin diyor, görevinde sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Sedat Ağçay, başkent ekibini 2024-2025 sezonunun son 7 haftasında çalıştırmıştı. Ağçay yönetiminde 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Ankara Keçiörengücü, sezonu 51 puanla 14. sırada tamamlamıştı.



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