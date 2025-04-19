Antalya'da eskrim heyecanı

Organizasyonun ilk gününde 10 yaş altı erkekler flörede dereceye giren sporculara madalya ve hediyeleri verildi.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) faaliyet takviminde yer alan Uluslararası Çocuk Kupası, Antalya'da düzenlendi.
Uluslararası Eskrim Çocuk Kupası, Antalya'da başladı.
Antalya Spor Salonu'nda bugün başlayan organizasyona, 14 ülkeden 1859 çocuk sporcu katılıyor.
Eskrim sporunun gelişimi açısından büyük önem taşıdığı belirtilen organizasyon, 27 Nisan Pazar günü sona erecek.
#Türkiye Eskrim Federasyonu
#Antalya
#Uluslararası Çocuk Kupası