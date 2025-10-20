Yeni Şafak
Başakşehir’den MHK’ye tepki

18:3620/10/2025, Pazartesi
DHA
Başakşehir FK
Süper Lig 9. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir FK, son haftalarda kendileri aleyhinde hakem kararları verildiği iddiasıyla açıklama yaptı.

RAMS Başakşehir FK son haftalarda kendileri aleyhinde hakem kararları verildiği iddiasıyla sert bir açıklama yaptı.


Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Süper Lig'in 9’uncu haftasında Galatasaray ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi Sarper Barış Saka'nın art niyetli yönetimi, Türk futbolu adına kaygı verici olan tabloyu bir kez daha gözler önüne sermiştir.


Maçın birçok kritik anında verdiği ve vermediği kararlar, sadece "hata" kavramı ile açıklanamayacak derecede niyet sorgulatır nitelikte olmuştur. Nitekim bu kararlar hem hakem yorumcularının hem de kamuoyunun malumudur.


İki hafta önce Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada MHK'nin işbilmez hakem atamasının ardından, bu haftaki maçta da sonuca tesir eden hakem kararları üzerine, MHK'nin istifa kararını haftanın ilk gününde almasını bekliyorduk.


Türk futbolunun itibarının korunması, adaletin ve tarafsızlığın yeniden tesis edilmesi adına da, TFF'nin ivedilikle gerekli kararları alınmasını bekliyoruz."




