Trendyol Süper Lig 9. haftasında Rams Başakşehir evinde Galatasaray’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla Galatasaray oldu. Galatasaray ligde 8. galibiyetini alarak namağlup 25 puanla liderliğini korudu. Başakşehir - Galatasaray maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Goller dakika 45’ ve 61’ Leroy Sane (2) 59’ Eldor Shomurodov’dan geldi.
Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara birer asist kaydetti.
Leroy Sane 2 golle galibiyetin mimarı oldu.
Galatasaray bu sonuçla puanını 25’e çıkardı ve 8. galibiyetini alarak namağlup liderliğini korudu.
Rams Başakşehir ise 6 puanla 15. sırada yer aldı.
BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ
Başakşehir FK 1-2 Galatasaray maç özetini izlemek için TIKLAYIN.