Başakşehir'de Leroy Sane'nin gecesi: İşte Başakşehir - Galatasaray maç özeti…

Başakşehir’de Leroy Sane’nin gecesi: İşte Başakşehir - Galatasaray maç özeti…

22:0118/10/2025, Cumartesi
G: 18/10/2025, Cumartesi
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Rams Başakşehir evinde Galatasaray’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan taraf 2-1’lik skorla Galatasaray oldu. Galatasaray ligde 8. galibiyetini alarak namağlup 25 puanla liderliğini korudu. Başakşehir - Galatasaray maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Rams Başakşehir ile Galatasaray karşı karşıya geldi.


Karşılaşma Galatasaray’ın 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.


Goller dakika 45’ ve 61’ Leroy Sane (2) 59’ Eldor Shomurodov’dan geldi.


Sarı-kırmızılılarda İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara birer asist kaydetti.


Leroy Sane 2 golle galibiyetin mimarı oldu.

Galatasaray bu sonuçla puanını 25’e çıkardı ve 8. galibiyetini alarak namağlup liderliğini korudu. 

Rams Başakşehir ise 6 puanla 15. sırada yer aldı.  

BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Başakşehir FK 1-2 Galatasaray maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

