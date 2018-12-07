Başkan değişince Maicon elde kaldı

Galatasaray'da Maicon paniği yaşanıyor. Brezilyalı futbolcunun devre arasında satılması veya en kötü olasılıkla kiralanmasına kesin gözüyle bakılırken, Suudi Arabistan'dan gelen haber sarı-kırmızılı kulüpte büyük şaşkınlığa neden oldu.

Skorer'de yer alan habere göre Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis'i de kadrosunda tutan Al Hilal'deki yönetim değişikliği sonrası Maicon transferinin askıya alındığı belirlendi. Suudi ekibinde bir süre önce Sami Al-Jaber görevinden ayrılmış ve yerine Mohammed bin Faisal kulübün başkanı olmuştu.

Bu gelişme Galatasaray'ın planlarını tamamen bozdu. Diğer başkana göre çok daha zengin olan Faisal'ın Maicon'a göre daha yüksek profilli bir stoper takviyesi istediği ve bu yüzyden Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusunun askıya alındığı bildirildi.

Yıllık 2,2 milyon euro alıyor

Teknik direktör Fatih Terim tarafından Ozan Kabak'ın performansı sonrası kulübeye çekilen Maicon bir süredir cezalar ve eksikler olunca takımda şans bulmaya başlamıştı. Galatasaray ile 2,5 sene daha sözleşmesi bulunan Maicon, san-kırmızılı kulüpten yıllık 2,2 milyon euro alıyor.

Terim'in sözleşmesi TFF'ye yansımadı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sözleşmesi geçtiğimiz ekim ayında 2+3 yıllığına uzatılmış ve KAP aracılığı ile kamuoyuna da duyurulmuştu.Buna karşın Türkiye Futbol Federasyonunun resmi internet sitesi üzerinden sorgulandığında tecrübeli çalıştırıcının sözleşmesinin halen 2019'da sona erdiği görülüyor.Bu bilgi kafa karışıklığına neden olurken, olay Terim'le resmi sözleşmenin imzalanmadığı şeklinde yorumlandı.



