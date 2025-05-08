Başkan Serdal Adalı yeni sezon planlamasını açıkladı: Üç temel üzerine kurulacak

Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenledi.





Adalı; siyah-beyazlı camiadaki ekonomik duruma, projelere ve gelecek sezon kadro planlamasına dair önemli mesajlar verdi.

Başkan Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:

'Emin adımlarla ilerliyoruz'

"Bundan sonra o kaotik günlere dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür. Bir yerde çözümün en önemli adımı teşhisi doğru koymaktır. Mali konulardaki çalışmalarımızla ekonomik bağımsızlığımıza emin adımlarla ilerliyoruz."





'Tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız'

"Tarihin tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi gerçekleşecek. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Elde edilen toplam hasılat 1 milyar 433 Milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız. Tüm geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız."

'Sezonun bitmesini bekliyoruz'

"Hazır transfer sezonu da yaklaşırken herkesin kim gelecek diye merak etmesi kadar doğal bir şey yok. Biz isim, mevki söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz."





'Üç temel üzerine kurulacak'

"Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak."

'Taraftarımızın içi rahat olsun'

"Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ama bu transferleri de benimsediğimiz prensipler çerçevesinde yapacağız."





'Başka kulübe satacaklar'

"Rio Ave, Demir Ege'nin satın alma opsiyonunu kullanacak. Başka bir kulüple anlamışlar, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar."



























