Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Başkan Serdal Adalı yeni sezon planlamasını açıkladı: Üç temel üzerine kurulacak

Başkan Serdal Adalı yeni sezon planlamasını açıkladı: Üç temel üzerine kurulacak

15:018/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı

Siyah-beyazlı kulüpte pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenledi. Seçim vaatlerini açıklayan Adalı, gelecek sezonun kadro planlaması hakkında da önemli mesajlar verdi.

Beşiktaş’ta, 11 Mayıs Pazar günü yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi mevcut başkan ve başkan adayı Serdal Adalı, basın toplantısı düzenledi.


Adalı; siyah-beyazlı camiadaki ekonomik duruma, projelere ve gelecek sezon kadro planlamasına dair önemli mesajlar verdi.

Başkan Serdal Adalı'nın öne çıkan açıklamaları şöyle:
'Emin adımlarla ilerliyoruz'

"Bundan sonra o kaotik günlere dönmeyeceğiz. Bu bizim camiamıza sözümüzdür. Bir yerde çözümün en önemli adımı teşhisi doğru koymaktır. Mali konulardaki çalışmalarımızla ekonomik bağımsızlığımıza emin adımlarla ilerliyoruz."


'Tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız'

"Tarihin tek seferdeki en yüksek tutarlı borç ödemesi gerçekleşecek. Artık bir şeyler değişmeye başladı. Elde edilen toplam hasılat 1 milyar 433 Milyon TL olmuştur. Elde edeceğimiz tüm geliri Bankalar Birliği'ne yatıracağız. Tüm geliri borcumuzu azaltmak için kullanacağız."

'Sezonun bitmesini bekliyoruz'

"Hazır transfer sezonu da yaklaşırken herkesin kim gelecek diye merak etmesi kadar doğal bir şey yok. Biz isim, mevki söylemek için sezonun bitmesini bekliyoruz."


'Üç temel üzerine kurulacak'

"Önümüzdeki sezondan itibaren Beşiktaş, takım planlaması; Türk oyuncular, deneyimli Avrupa seviyesindeki oyuncular ve uluslararası yetenekler olmak üzere üç temel üzerine kurulacak."

'Taraftarımızın içi rahat olsun'

"Hangi bölgeye kaç transfer lazımsa, biz o kadar transfer yapacağız. Taraftarımızın içi rahat olsun. Ama bu transferleri de benimsediğimiz prensipler çerçevesinde yapacağız."


'Başka kulübe satacaklar'

"Rio Ave, Demir Ege'nin satın alma opsiyonunu kullanacak. Başka bir kulüple anlamışlar, 5'i verecekler, sonra başka kulübe satacaklar."








#Beşiktaş
#Serdal Adalı
#Trendyol Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Marmara Denizi ve Kütahya Simav'da sismik hareketlilik devam ediyor! En son nerede, kaç şiddetinde deprem oldu? 8 Mayıs AFAD, Kandilli Rasathanesi son yaşanan depremler listesi