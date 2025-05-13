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Beşiktaş'a yıldız oyuncudan kötü haber: Tedavisine başlandı

Beşiktaş'a yıldız oyuncudan kötü haber: Tedavisine başlandı

18:5313/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
DHA
Yeni Şafak
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Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine başlandı
Alex Oxlade-Chamberlain'in tedavisine başlandı

Beşiktaş Kulübü, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'in sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı ekipten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."


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