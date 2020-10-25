Cimbom hasreti bitirdi

Süper Lig’in 6. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olan Galatasaray, Falcao’nun atılmasıyla 10 kişi kaldığı mücadelede sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Ligde art arda 3 hafta puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılı takım, Erzurum deplasmanında hanesine yazdırdığı üç puanla rahat bir nefes aldı. Bir karşılaşması eksik ev sahibi takım ise 5. maçında 2. mağlubiyetini yaşadı.

3. dakikada Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Falcao’nun şutu direkten döndü. 12’de Falcao’nun pasında ceza sahası solundaki Emre Kılınç’ın sert şutu az farkla auta gitti. 20. dakikada Belhanda’dan pasında Falcao’nun topuğuyla dokunduğu topla ceza sahasına giren Emre Kılınç, sert bir şutla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. 30’da Babel’in pasıyla topla buluşan Emre’nin şutunda Farnolle direğin dibinde gol izni vermedi. 44’de Gomes, ceza sahası içerisinde Marcao’nun müdahalesiyle yerde kalırken hakem Arda Kardeşler, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi.45’de penaltı atıyını kullanan Novikovas, şutunda fileleri havalandırdı: 1-1. 51’de Saracchi’nin sol kanattan açtığı ortaya arka direkte iyi yükselen Falcao’nun kafa vuruşu yan ağlarda kaldı. 64. dakikada Babel’in ortasını göğsünde kontrol eden Falcao, dar açıda olmasına rağmen topu ağlarla buluşturdu: 1-2. 90’da Emre Akbaba’nın plase vuruşunu kaleci Farnolle topu yatarak kurtardı.

Attırdı, attı, atıldı

Süper Lig’in 6. haftasında Erzurumspor’u 2-1 yenerek üç haftalık 3 puan hasretine son veren Galatasaray’da Radamel Falcao geceye damgasını vurdu. 20. dakikada Emre Kılınç’ın attığı golde Belhanda’nın pasını topuğuyla arkadaşına gönderen Kolombiyalı yıldız, 64’de attığı golle takımına 3 puan getiren isim oldu. 6. dakikada sarı kart gören Falcao, 73’de 2. sarı kartını gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Yıldız futbolcu, Galatasaray’ın gelecek hafta evinde Ankaragücü ile oynayacağı maçta takımını yalnız bırakacak. Maçtan sonra sarı-kırmızılı yöneticiler ve teknik heyet, Falcao’nun haksız şekilde atıldığını ifade ettiler. Erzurumsporlular ise Galatasaray’ın ilk golü öncesi Babel’in futbolcularına faul yaptığını ve penaltılarının verilmediğini belirterek hakemlere tepki gösterdiler.