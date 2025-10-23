Bosna Hersekli futbolcu, 39 yaşında kaydettiği golle turnuva tarihinde gol atan en yaşlı futbolcu unvanını elde etti. 39 yaşından 213 gün alan ve 40’a merdiven dayayan Fenerbahçe’nln eski golcüsü kırılması güç bir rekora imza attı.





Kariyerinde Manchester City, Roma, Inter ve Fenerbahçe gibi üst düzey kulüplerin formasını giyen Dzeko, yaz transfer döneminde Fiorentina’ya 2 yıllık imza atmıştı.





Edin Džeko hakkında

Edin Džeko 17 Mart 1986 doğumlu forvet pozisyonunda görev yapan ve Bosna-Hersek millî takımının kaptanlığını yapan Boşnak millî futbolcudur. Serie A ekiplerinden Fiorentina forması giymektedir.





Üst üste üç yıl, Bosna'da Yılın Futbolcusu seçildi. Bosna Hersek'teki futbol taraftarları ve gazeteciler tarafından, "Bosnalı Elmas" veya "Elmas" (Boşnakça: "Bosanski Dijamant" ya da "Dijamant") lakabı takıldı. Roma'ya transfer olmadan önce Manchester City'de forma giyen Džeko, 2008-09 sezonunda Bundesliga'yı kazandığı Alman kulübü VfL Wolfsburg'da gösterdiği performansla dikkat topladı. O sezon ligde attığı 26 gol ile en fazla gol atan ikinci oyuncuydu. Džeko, 2009-10 sezonunda ise attığı 26 golle gol kralı oldu. Ayrıca her iki sezonda da on asist yaptı.





Džeko, 2011-12 Premier League sezonunda, White Hart Lane'de Tottenham Hotspur'a karşı oynanan maçta, Manchester City formasıyla bir maçta dört gol attı. O sezonun son lig maçında, Queens Park Rangers karşısında son dakikalara 1-2 geride giren City, 90+2'de Džeko ve 90+4'te Sergio Agüero'nun golleriyle maçı 3-2 kazanarak 44 yıl aradan sonra ilk kez Premier League şampiyonluğunu kazandı. Džeko, daha sonra yaptığı açıklamada, attığı bu golün kariyerinin en önemli gollerinden birisi olduğunu belirtti. Džeko, 3 Mart 2018'de Roma formasıyla 50. lig golünü attı ve böylece Avrupa'nın en büyük beş liginin üçünde 50 gol atan ilk oyuncu oldu.





Bosna-Hersek'in genç takımında da forma giyen Džeko, 2007 yılında A takım düzeyinde ilk millî maçına çıktı. Ülkesi adına 101 maçta forma giyerken, toplamda 55 gol attı. Džeko, Lihtenştayn'a karşı 7 Eylül 2012'de oynanan karşılaşmada yaptığı hat trick ile birlikte, Zvjezdan Misimović ve Elvir Bolić'i geçerek Bosna-Hersek formasıyla tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu oldu. 11 Eylül 2018'de Avusturya'ya karşı oynanan bir maçta, 95. kez Bosna-Hersek formasını giyerek, Emir Spahić'i geride bırakarak Bosna-Hersek formasını en çok giyen oyuncu oldu. 2014 FIFA Dünya Kupası'na elemelerinde, millî takım formasıyla 10 gol atarak, ülkesinin turnuvaya katılmasına önemli bir katkı sağladı. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusudur.



