Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Ergin Ataman Olympiakos genel menajerini yerden yere vurdu: Demediğini bırakmadı

Ergin Ataman Olympiakos genel menajerini yerden yere vurdu: Demediğini bırakmadı

16:167/06/2025, Cumartesi
G: 7/06/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis'in 'Ormandan canlı çıktık' açıklamasına sert tepki gösterdi.

Panathinaikos AKTOR Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos Genel Menajeri Nikos Lepeniotis'in Yunanistan Basketbol Ligi play-off final serisi üçüncü maçının ardından yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi.


Instagram'dan paylaşımda bulunan Ergin Ataman, 99-88 yenilerek seride 2-1 geriye düştükleri karşılaşma sonunda Olympiakos genel menajerinin kendisini hedef alan açıklamalarla taraftarları kışkırttığını savunarak, "Beş gün önce sahanızda organize bir şekilde maç boyu ülkeme karşı yapılan ırkçı küfür için bir özür bile dilemediniz. Dünkü maçtan bir gün önce federasyon binasına kurdurduğunuz spor mahkemesiyle 30 yıllık kariyerimde yaşamadığım şekilde sorgulandım, suçlandım ve ceza aldım. Üstelik burada sadece üç Olympiakos avukatının iddialarıyla muhatap oldum. Hiç geri adım atmadım, atmam da. Hem ülkeme hem kulübüme yaptığınız saygısızlığı maçtan sonra verdiğim röportajla dile getirdim. Benzer bir durumla karşılaşırsam hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm." ifadelerini kullandı.

Final serisinin ikinci maçında yaşanan olaylar nedeniyle verilen cezalara değinen Ataman, "Her ne kadar spor tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir cüretkar uygulamayla karşı karşıya kalsam da Yunan makamlarına saygım nedeniyle orada bulundum. Maçlar kazanılır veya kaybedilir ancak spor ahlakından nasibini almamış sizlerin, taraftarınızın ve sporcularınızın davranışı, Avrupa spor tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." yorumunu yaptı.


Lepeniotis'in maçın ardından kendisini saygısızlıkla itham ettiği sözlere de cevap veren tecrübeli başantrenör, "Son olarak yaptığın açıklamada 'Ormandan canlı çıktık' demişsin. Hiç kimse, üzerine basarak tekrar söylüyorum hiç kimse, Avrupa'nın en modern basketbol salonu OAKA'ya 'Orman', takımını desteklemeye gelen ve gurur duyduğum 20 bin Panathinaikos taraftarına da 'Hayvan' imasında bulunamaz. Bu konuyla ilgili olarak seni bir kez daha uyarmayacağım. Suçluluğunuzun sebeplerini başka yerlerde değil, spora yakışmayan kendi davranışlarınızda arayın." değerlendirmesinde bulundu.






#Ergin Ataman
#Panathinaikos
#THY EuroLeague
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ PROMOSYONU BAŞTAN SONA GÜNCELLENDİ: 2025: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank emekli maaşı promosyonu ne kadar?