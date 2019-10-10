Geleceğin yıldız adayları listesinde iki Türk futbolcu: Mustafa Kapı ve Muhammed Emin Sarıkaya
AVRUPA LİGLERİ

Geleceğin yıldız adayları listesinde iki Türk futbolcu: Mustafa Kapı ve Muhammed Emin Sarıkaya

'Dünya futbolunda en iyi genç yetenekler' listesinde, Galatasaray'dan Mustafa Kapı ve Medipol Başakşehir'den Muhammed Emin Sarıkaya yer aldı.

Haber Merkezi AA
Mustafa Kapı ile Muhammed Emin Sarıkaya

Mustafa Kapı ile Muhammed Emin Sarıkaya

İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den 17 yaşındaki oyuncular Galatasaraylı Mustafa Kapı ile Medipol Başakşehirli Muhammed Emin Sarıkaya seçildi.

The Guardian gazetesi, 2002 doğumlu oyuncular arasından belirlediği dünya futbolundaki en yetenekli 60 genç futbolcuyu açıkladı.

Galatasaray genç takımında forma giyen orta saha Mustafa Kapı ile Başakşehir genç takımında oynayan defans Muhammed Emin Sarıkaya, en iyi genç yetenekler arasında kendilerine yer buldu.

Listede, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 6 maçta 2 gol atan 16 yaşındaki Ansu Fati'de yer aldı.

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