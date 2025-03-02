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İrfan Saraloğlu'ndan Kasımpaşa maçı sonrası hakeme tepki

İrfan Saraloğlu'ndan Kasımpaşa maçı sonrası hakeme tepki

20:052/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu
Yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 3-3 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçındaki hakem kararlarını eleştirdi.

Trendyol Süper Lig 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.


Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle basın toplantısına katılan Saraloğlu, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçtan sonra açıklamalarda bulundu.


Hakem Cihan Aydın'ın ilk 10 dakikada Kasımpaşalı futbolcu Yasin Özcan'ı ikinci sarı karttan atması gerektiğini savunan Saraloğlu, "Atmosferi çok iyi olmayan, deplasman takımlarının konsantrasyonda sıkıntı çektiği bir sahada oynadık. Hakem, ikinci dakikada Yasin'e sarı kart gösterdi. Ancak sonrasında ikinci sarı kartı vermekte imtina etti. Bize göre ikinci sarı karttan oyundan atılmalıydı. Eğer o kartı gösterseydi oyunun seyri değişecekti." dedi.

Saraloğlu, Mario Lemina'nın oyundan alınmasıyla ilgili eleştirildiklerini belirterek, "Maalesef yorumları ve eleştirileri duydum. Lemina'yı geçen hafta da korumaya çalıştık. Cuma günkü antrenmana çıkmadı. Dün kontrollü bir şekilde çalıştı. Ayağında kontrol edilmesi ve kollanması gereken ağrıdan dolayı oyundan almak zorunda kaldık. Defansif bir orta sahayı, skor 3-2 durumdayken oyundan almayız. Defansif özellikleri iyi olan stoper Cuesta'yı oyuna aldık. Fall'ın etkili olduğunu görünce Cuesta'nın stoper ve bek pozisyonunu beraber yürütebileceğini düşünerek değiştirdik. Futbolda hatalar vardır. O hatalardan biri yaşandı. Bana göre çok net değil ama verilen bir penaltıyla 3-3 berabere bitti." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'a verilen cezayı eleştiren İrfan Saraloğlu, "Önümüzde çok önemli maçlar var. Hocamız takımımızın başında olacak. Bu maçta takımın başında olmasını en çok isteyen kişilerden biri bendim. Kazansaydık 100. galibiyetimizi alacaktık. Gelecek hafta yine ona kısmet olacak. Bir teknik adamın böyle ceza almasını, takımından uzaklaştırılmasını bir spor adamı olarak esefle kınıyorum. Beyanla teknik adama maç cezası verildiği çok görülmüş şey değil. Takımdan onu uzaklaştırmak, takımın başında bulunmasını önlemek kötü bir örnek olarak tarihe geçecek. Hocamızı önümüzdeki hafta takımın başında görerek izleyecek. Oyun devam edecek. Şampiyon biz olacağız." diye konuştu.






#Galatasaray
#Kasımpaşa
#İrfan Saraloğlu

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