Real Madrid resmen duyurdu! Ancelotti dönemi sona erdi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin sonsuza dek Real Madrid ailesinin bir parçası olacağını belirterek, "Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.