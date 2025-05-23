Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Real Madrid resmen duyurdu! Ancelotti dönemi sona erdi

Real Madrid resmen duyurdu! Ancelotti dönemi sona erdi

12:5423/05/2025, Cuma
G: 23/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Carlo Ancelotti gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile karşılaşacak olan Real Madrid takımı, kulübün Valdebebas'daki tesislerinde antrenman yaptı. Antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında, teknik direktör Carlo Ancelotti gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 38. ve son haftasında yarın Real Sociedad'ı konuk edecek Real Madrid, teknik direktör Carlo Ancelotti yönetiminde son maçına çıkacak.


Real Madrid Kulübünden yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adamın Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak Real Sociedad maçı sonrasında takıma veda edeceği belirtildi.


Açıklamada görüşlerine yer verilen Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, Ancelotti'nin sonsuza dek Real Madrid ailesinin bir parçası olacağını belirterek, "Bu kadar çok başarıya ulaşmamıza yardımcı olan ve aynı zamanda kulübümüzün değerlerini örnek bir şekilde temsil eden bir teknik direktörden keyif aldığımız için gururluyuz." ifadesini kullandı.


Brezilya Futbol Federasyonu, geçen hafta yaptığı açıklamada, milli takım teknik direktörlük görevi için Ancelotti ile anlaşma sağlandığını duyurmuştu.


Brezilya'yı 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar yönetecek olan Ancelotti, gelecek ay Ekvador ve Paraguay'a karşı oynanacak Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Dünya Kupası Eleme Grubu maçlarında milli takımın başında olacak.


65 yaşındaki İtalyan teknik adam, Real Madrid ile üçer Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa ve ikişer FIFA Kulüpler Dünya Kupası, La Liga, İspanya Kral Kupası ile İspanya Süper Kupa sevinci yaşadı.



#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Arda Güler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cuma namazı vakitleri 23 Mayıs: Öğle ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti