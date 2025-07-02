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Wimbledon'da 3. tura yükselenler belli oldu

Wimbledon'da 3. tura yükselenler belli oldu

18:422/07/2025, mercredi
AA
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Wimbledon
Wimbledon

Sezonun üçüncü grand slam turnuvasında Aryna Sabalenka, Madison Keys ve Sonay Kartal adını üçüncü tura yazdırdı.

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Aryna Sabalenka, Madison Keys ve Sonay Kartal üçüncü tura adını yazdırdı.


İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün sabah seansında yapılan müsabakalarda tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka, Çek rakibi Marie Bouzkova'yı 7-6 ve 6-4'lük setlerle yenerek üçüncü tura çıktı.


Tek kadınlarda 6 numaralı seribaşı ABD'li raket Madison Keys ise Sırp tenisçi Olga Danilovic'i 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek üçüncü tura yükseldi.


Türk kökenli Büyük Britanyalı Sonay Kartal, Bulgar rakibi Viktoriya Tomova'yı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.




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