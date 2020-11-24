5G ile kullanıcılara yeni gelir kapıları açılacak

Dünyanın dört bir yanında mobil iletişim altyapılarında 5G’ye geçiş başlarken, iletişim çözümleri pazarının genişlemesi ve büyümesi bekleniyor. Yeni standardın getireceği faydaların başında mevcut ağ kısıtlamalarını kaldırması ve bir zamanlar imkânsız olarak görülen uygulamaların gerçeğe dönüşmesi geliyor. Yüksek hız ve düşük gecikme süreleri, ağlardaki veri ağırlıklı ve gecikme hassasiyeti yüksek uygulamaların kolayca çalıştırılmasını sağlarken, her geçen gün giderek artan internetten video izleme, dosya indirme ve veri aktarımı gibi işlemler de hız kazanacak.

GlobalData’nın araştırmasına göre, 2019 yılında tüm dünyadaki veri trafiğinin sadece yüzde 1’ini taşıyan 5G, 2024 yılına geldiğimizde bu trafiğin en az dörtte birini karşılayacak.

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GSMA Intelligence’ın tahminleri ise 5G’nin bireysel kullanıcılardan çok kurumsal dünyada daha fazla etki sahibi olacak ilk iletişim standardı olacağını işaret ediyor. Dönüşüm etkisi yüksek olması beklenen 5G’nin, 3G’den 4G’ye geçişe oranla daha fazla inovasyona yol açacağı öngörülüyor.

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Her ne kadar 5G’nin büyümesinde tüketicilerin rol sahibi olması beklense de, yeni teknolojinin işletmelerin operasyonlarında da önemli rol oynaması ve birçok sektörde ekonomik büyüme yaratması bekleniyor.

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İş dünyasında 5G farkındalığı

Pandeminin başlattığı değişim, seyahat sınırlamaları dolayısıyla belirli zorluklar yaratıyor. Bu nedenle iş sürekliliğini sağlama ve gelecek stratejilerinde ilerleme konusunda güçlük yaşayan şirketler, BT planlarını öncelik listelerinden çıkartıyor. BT karar vericileri için 5G listede olsa dahi, uygulanması, faydaları ve kurulumu konusunda kafa karışıklığı söz konusu.

Bu konuda ayrıca farkındalık da henüz gelişmiş değil. Accenture’ın bir çalışması, kurumların 5G teknolojisinin yıkıcı gücünü hafife aldıklarını ve dörtte üçünün 5G’nin sunacağı faydaları ve potansiyel kullanım alanlarını tasarlamakta zorluk çektiğini ortaya koyuyor.

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Ağ kanalı iş ortaklarını hangi fırsatlar bekliyor?

- Zyxel’e göre, ağ çözümleri kanalının önünde, iş liderlerine 5G’nin somut getirilerini anlatabilmek için büyük bir fırsat yatıyor. Kanal oyuncuları, yol haritalarını basitleştirme konusunda iş dünyasını destekleyerek adaptasyonu hızlandırabilirler.

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- Dijitalleşmek isteyen şirketlerin sayısı önümüzdeki dönemde artacak ve kanal iş ortakları, işletmelerin bu evrimleşen ortamda ağ sürekliliğini sağlama konusunda kritik bir rol oynayacak. Yıl 2021’yi gösterirken, konfor bölgelerinden çıkmak ve 5G’yi kullanımdaki altyapıların bir parçası haline getirme bir gerekliliğe dönüşecek.

- İş dünyası için 5G mobil özel ağlar (MPN’ler), daha fazla kontrol ve güvenlik gerektiren korunaklı veri akışları ile özel kapsama alanları sağlayan, amaca özel iş ağlarıdır. 5G MPN’ler ağa bağlı teknolojiler arasında uzaktan veri izleme ve büyük veri otobanları sebebiyle üretim, perakende, medya ve eğlence, sağlık, konaklama, lojistik, ulaşım ve finansal hizmetler endüstrilerindeki kurumlar için ultra güvenli ağ çözümleri sunan çözümlerdir.

- Ancak MPN’ler, 5G ağlarına özel değildir. Bugün birçok operatör, 4G LTE MPN hizmetlerini sistem entegratörlerine ve büyük işletmelere sunuyorlar. 5G’ye geçiş ile özellikle tamamen 5G’den oluşan bağımsız (SA) moda özel ağ dilimleme (network slicing) teknolojisi, yüksek kapasite (eMBB), düşük gecikme süresi ve yüksek hız, kurumların 5G MPN’yi tercih etmesi için önemli bir neden olacak. Üreticiler fiziksel işlem ve operasyonları oldukça zor bir ortamda dijital teknoloji ve akıllı bilişim ile bir araya getirirken yüksek hacimde veri taşıyan güvenilir ve esnek 5G ağlar, akıllı fabrikalar için önemli bir rol oynayacak.

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Erken yol alanlar yeni gelir kapılarını aralayabilecek

- Satış yöneticilerinin ve teknik destek mühendislerinin eğitimleri, müşterilere 5G’nin potansiyel faydalarını ve sınırlarını anlatmanın yanı sıra, müşterinin ihtiyaçlarını karşılayacak ağ tasarımlarını ve keşiflerini nasıl gerçekleştireceklerini de görmelerini sağlayacak. Örneğin 5G uygulamalarını hayata geçirmek için, uçtan uca 5G uygulamalarını sunabilecek uyumlu routerlar ve access pointler farklılaşmada kilit rol oynayacak.

- Operatörlerin 2021’in ikinci yarısında 5G SA modundaki ağları ve MPN kiralama hizmetlerini sunmaya hazırlanması, kanal iş ortaklarının da çalışmalara başlamasını gerektiriyor. Çözümlerini çeşitlendirmek ve yeni gelir akışları yaratmak isteyenler, operatörler 2021’de 5G MPN hizmetlerini sunmaya başladığında, kendi 5G çözümlerini de hazır etmeliler.