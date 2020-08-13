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Teknoloji Almanya5Gde yoluna Huawei ile devam ediyor
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Almanya 5G’de yoluna Huawei ile devam ediyor

Almanya’nın önde gelen haber kuruluşlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung sunduğu raporda, hükümetin 5G ürünlerinde tedarikçi olarak Huawei'ye getirilmeye çalışılan kısıtlamaya dahil olmayacağı bildirildi.

Abdülkadir Önder Yeni Şafak
Huawei, Almanya'da dışlanmayacak.
Huawei, Almanya'da dışlanmayacak.

Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi, Huawei tarafından devreye alınması planlanan 5G ağlarının kontrolünü gerçekleştirecek ve standart güvenlik önlemlerine uyduğu takdirde onay sürecini başlatacak. Almanya, Huawei’ye global düzeyde uygulanan siyasi baskıya dahil olmayacağını açıkladı.

  • Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’un yayınladığı rapora göre, bu tür yasaklamalar, sadece "Siyasi Güvenilirlik Yasası” çerçevesinde değerlendirilebilecek.

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Buna göre yalnızca Federal Şansölye, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlıklarından biri ya da birkaçı, bir servis sağlayıcı hakkında "siyasi güvenilirlik" gerekçesiyle endişelerini dile getirirse, Almanya Federal Bilgi Güvenliği Dairesi tarafından üreticinin tamamen reddedilmesi söz konusu olacak.

Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer konuyla ilgili olarak; Huawei'nin Almanya'daki 5G çalışmalarından dışlanmasına karşı olduklarını ifade etmişti.

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