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Google 'G' logosunu 10 yıl sonra güncelledi: İşte yeni tasarım

Google 'G' logosunu 10 yıl sonra güncelledi: İşte yeni tasarım

15:4113/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
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Google logosunu güncelledi.
Google logosunu güncelledi.

Google, yaklaşık 10 yıl sonra ikonik 'G' simgesini daha canlı renklerin bir araya geldiği gradyan bir tasarımla yenileyerek iOS ve Android beta uygulamalarında kullanıma sundu.

Teknoloji devi
Google
, yaklaşık on yıl önce yaptığı son büyük değişikliğin ardından ikonik 'G simgesini' yeniledi.

Bu güncelleme ile 'G' simgesi, düz renk bölümleri yerine renklerin birbirine karıştığı daha canlı ve modern bir görünüme kavuştu.


Yeni 'g simgesi' tasarımı ve detayları


Yenilenen Google 'G simgesi', artık dört düz renk bölümü yerine kırmızıdan sarıya, sarıdan yeşile ve yeşilden maviye doğru renk geçişlerine sahip bir tasarıma sahip.


Bu modernizasyonun, Google'ın Gemini yapay zeka modelinin gradyan estetiğiyle uyumlu olduğu ve daha canlı bir görünüm sunduğu belirtiliyor.


Bu yeni simge, ilk olarak iOS için Google Arama uygulamasında bir güncellemeyle kullanıcılarla buluştu, ardından Android için Google uygulamasının 16.18 beta sürümüyle de dağıtılmaya başlandı.


Değişikliğin özellikle ana ekranda veya küçük bir tarayıcı favikonu olarak ilk bakışta fark edilmeyebileceği ifade ediliyor.


Diğer Google logoları değişecek mi?


Google'ın altı harfli ana logosunda şimdilik bir değişiklik görünmüyor, ancak şirketin Chrome veya Haritalar gibi diğer dört renkli ürün logolarının da benzer bir tasarım güncellemesi alıp almayacağı henüz belirsiz.




#google
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