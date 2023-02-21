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YKS sınavı ne zaman? Bakan Özer'den 2023 YKS açıklaması

YKS sınav tarihine ilişkin araştırmalar sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan YKS başvurularının bu yıl ne zaman başlayacağı, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler tarafından merak ediliyor. YKS sınav tarihiyle ilgili Milli Eğitim Bakanı Özer geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Peki, YKS sınavı ve başvuruları ne zaman, ertelenecek mi?

10:35 . 21/02/2023 Salı
Yeni Şafak
YKS sınav tarihi 2023

YKS sınav tarihi 2023

YKS başvuru ve sınav tarihi gündemde yer alan konular arasında. 2023 YKS sınav tarihi merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, YKS ile ilgili olarak açıklamada bulunmuş ve Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası eğitim alanında alınan kararları açıklamıştı.

YKS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Özer son açıklamasında YKS ile ilgili şunları söyledi;

"Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz"

YKS BAŞVURULARI ERTELENECEK Mİ?

Üniversite sınavına hazırlanan binlerce öğrenci, 2023 YKS başvuruları için tarihleri araştırıyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan YKS başvuruları için tarihler merak ediliyor.

YKS başvuru tarihleriyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı fakat Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından YKS başvurularının mart ayının sonu itibariyle başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM henüz 2023 YKS sınav ve başvuru tarihleri bilgisini de içeren güncel sınav takvimini yayınlamadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

YKS 2. DÖNEM KONULARI DAHİL DEĞİL!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS’ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.



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#deprem
1 saat önce
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YKS sınavı ne zaman? Bakan Özer'den 2023 YKS açıklaması
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