Özgün Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin konuştu
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Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin konuştu

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak ocak zammı, asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte daha da merak ediliyor oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, memurlara toplu sözleşme gereği ocak ve temmuz aylarında yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını hatırlattı. Nebati, “Enflasyon farkını da vererek memur ve emeklinin zammı belli olacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına ilişkin net konuştu. Peki Memur ve emekli maaşı zam oranına Erdoğan’ın açıklaması ne oldu? Memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı ne kadar olacak? SSK- Bağkur emekli maaşları, memur maaşları ne kadar artacak? İşte memur emekli zammı son durum gelişmeleri.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MEMUR EMEKLİ MAAŞ ZAM ORANI: 2023 emekli memur enflasyon zammı kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar kaç lira olur?
Memur ve emekli zam oranları

Emekli zammında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yıl sonuna girilmesiyle ocak ayında yapılacak zam sonrasında emekli maaşının ne kadar olacağı ve emekli maaş zammı oranı araştırmaları hız kazandı. Peki Emekli zam oranı ne olacak?

Memur ve emekli maaşı zam oranına Erdoğan’ın açıklaması ne oldu?

  • Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira Türk Lirası oldu. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarına ilişkin de konuştu. Erdoğan, “Memur ve emekli maaşlarında yapılacak zam oranlarını da bu şekilde tespit edeceğiz. Akrebin kıskacında yoğrulan, gelişen Türkiye'nin imkanlarını her bir insanımıza vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizde 2002 yılında 184 TL olan asgari ücret bizim dönemimizde 30 kat, reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır.”dedi.

Memur ve emeklinin enflasyon farkı zammı ne kadar olacak?

  • Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’den son dakika emekli ve memur zammına ilişkin açıklama geldi. Emekli ve emekliye yapılacak yılbaşı zammında “refah payı” olup olmayacağına yönelik soruyu yanıtlayan Nebati, memurlara toplu sözleşme gereği ocak ve temmuz aylarında yüzde 8+6 oranında zam yapılacağını hatırlattı. Bakan, “Enflasyon farkını da vererek memur ve emeklinin zammı belli olacak” dedi.

2023 Ocak SGK Bağkur emekli maaş zammı ne olacak?

Memur zammı henüz açıklanmış değil. 3 Ocak 2023 Salı günü aralık ayı enflasyon rakamları açıklanacak ve memur zammı şekillenecek.

5 aylık enflasyon verisine göre SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı 14.04 olarak hesaplandı. Bu rakama aralık ayı enflasyon verisi eklenecek. Aralık ayı enflasyonunun 5 puan artması SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 19'luk bir zam alması anlamına gelecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1.500 liradan 2.500 liraya temmuz ayında ise en düşük emekli maaşı 3.500 liraya yükseltilmişti. Bu yıl da benzer bir şekilde en düşük emekli maaşının 3.500 liradan 4.500 liraya yükseltilip yükseltilmeyeceği henüz bilinmiyor.

Şu anda SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor. 6 aylık enflasyon verisinin yüzde 20 olarak hesaplanması halinde en düşük emekli maaşı 4.200 liraya yükselecek. yüzde 30'luk bir zam yapılması halinde 4.550 TL'ye yükselecek.

Aralık ayı enflasyon ne zaman açıklanacak?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak.

Emekli memur zam oranı
Emekli memur zam oranı

Memur ve emekli zam oranları 2023 Ocak’ta ne kadar?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam Temmuz-Aralık aylarını kapsayan dönemin enflasyon rakamları ile belirlenecek. 5 aylık yani temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şu an için en az yüzde 14,04 zam gelecek. Kesin zam tutarı ise 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyon verileri ile belli olacak.

Bu tabloya göre emekli sandığı emeklilerine en az 15,11 zam yapılacak. Aynı SSK ve Bağ-Kur emeklileri gibi memur emeklilerinin de Ocak ayında Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla maaş zamları netleşmiş olacak.

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaş zammı tahminleri

Enflasyon olasılıklarına göre ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılacak artış oranları şöyle olacak:

  1. Enflasyon yüzde 65,2 olursa maaş artışı yüzde 16,05
  2. Enflasyon yüzde 70,5 olursa maaş artışı yüzde 19,75
  3. Enflasyon yüzde 73,7 olursa maaş artışı yüzde 22,03
  4. Enflasyon yüzde 78,6 olursa maaş artışı yüzde 25,45

2023 Ocak memur zammı ne kadar olur?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66,80 oldu. Bu beklenti gerçekleşirse zam oranı yüzde 18,27 olacak.

Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan temmuz zammı yüzde 41,69 olmuştu. Memur ve emeklinin ocak zammına ilişkin ipuçları gelmeye devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 66,80 oldu. Bu orana göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,17 olarak gerçekleşiyor.

Böylece memur ve memur emeklisini zammı yüzde 18,27 olacak. Yüzde 18,27 artış tahminine göre en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 10 bin 768 liraya, en düşük memur emeklisi maaşı 6 bin 78 liradan 7 bin 188 liraya çıkacak.

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