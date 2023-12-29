"Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve branş dağılımı açıklandı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, eleman temininde güçlük çekilen bölgelerde ihtiyaç duyulan kadro ve branşlara yönelik olarak 27 bin personel istihdam edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek kadro dağılımları, sözleşmeli sağlık personeli alım sürecini kapsayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak?

27 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK

Cumhurbaşkanı kararı ile 2024 yılında sözleşmeli sağlık personeli olarak istihdam edilecek personel sayısı belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli yürütülebilmesi amacıyla 2024 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 27 bin sağlık personeli alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Söz konusu personel alımıyla ilgili başvuru tarihleri belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU