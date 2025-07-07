32. POMEM mülakat sonuçları: 32. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM kapsamında toplam 12 bin polis adayı alımı için başlatılan sözlü sınav süreci tamamlanmak üzere. Lisans ve önlisans mezunlarının katıldığı mülakatların ardından gözler şimdi sonuç açıklama takvimine çevrildi. Adaylar, POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.

32. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri 10 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyor.

32. POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?