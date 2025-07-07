32. POMEM mülakat sonuçları: 32. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis Akademisi tarafından yürütülen 32. Dönem POMEM alımları kapsamında, toplam 12 bin öğrenci için yapılan mülakat sınavı süreci sona yaklaşıyor. Lisans ve önlisans mezunu adayların katılım sağladığı sözlü sınavların tamamlanmasının ardından, sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Adaylar, POMEM mülakat sonuçları için Polis Akademisi'nin resmi internet sitesinden yapılacak duyuruyu bekliyor.
POMEM kapsamında toplam 12 bin polis adayı alımı için başlatılan sözlü sınav süreci tamamlanmak üzere. Lisans ve önlisans mezunlarının katıldığı mülakatların ardından gözler şimdi sonuç açıklama takvimine çevrildi. Adaylar, POMEM mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla beklerken, sonuçlar Polis Akademisi'nin resmi sitesi üzerinden ilan edilecek.
32. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
32. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri 10 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.
32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyor.
32. POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
32. POMEM mülakat sonuçları ile ilgili olarak bir tarih açıklanmadı. Konuya ilişkin resmi bir tarih açıklaması gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.