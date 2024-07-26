Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni atama müjdesini verdi. 2024 eylül ayında yapılacak atama için başvuru ekranı açıldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit, gazi atama başvurusu ne zaman? İşte yanıtı..
500 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMASI NE ZAMAN?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, atamalara dair şu ifadelerde bulundu: "Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya ve onları hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Eylül ayı içerisinde yeni bir atama yapmayı planlıyoruz. 500’ün üzerinde şehit yakını ve gazilerimizin ve yakınlarının atamasını gerçekleştireceğiz."
Geçtiğimiz 22 Mart günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilmişti.