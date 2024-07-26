|
Özgün

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu: Eylül ayında şehit yakını, gazi ve gazi yakını alımı yapılacak! İşte başvuru şartları ve tarihleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş 2024 yılı Eylül ayında yeni bir atama yapılacağını duyurdu. Peki, şehit yakını, gazi ve gazi yakını atama başvurusu ne zaman? Kaç kişi alınacak? İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması hakkında ayrıntılı bilgiler...

15:56 - 26/07/2024 Cuma
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ilanı geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yeni atama müjdesini verdi. 2024 eylül ayında yapılacak atama için başvuru ekranı açıldı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı şehit, gazi atama başvurusu ne zaman? İşte yanıtı..

500 ŞEHİT YAKINI, GAZİ VE GAZİ YAKINI ATAMASI NE ZAMAN?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, atamalara dair şu ifadelerde bulundu: "Bakanlık olarak şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın her daim yanında olmaya ve onları hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 50 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamuda istihdamını sağladık. Eylül ayı içerisinde yeni bir atama yapmayı planlıyoruz. 500’ün üzerinde şehit yakını ve gazilerimizin ve yakınlarının atamasını gerçekleştireceğiz."

Geçtiğimiz 22 Mart günü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına 591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirilmişti.


#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alımı
#şehit yakını
#gazi ve gazi yakını ataması
#Mahinur Özdemir Göktaş
#500 bin personel alımı
43 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi nedir, başvuru şartları, taban puanları ve eğitim süresi ne nedir?