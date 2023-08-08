BASRA SICAKLARI nedir, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Basra sıcakları bu yıl da Türkiye'de etkili olacak. Sıcaklıkların, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40-45 dereceye kadar ulaşması bekleniyor. Uzmanlardan peş peşe gelen uyarıların ardından vatandaşlar ‘Basra sıcakları nedir, ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?’ sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte detaylar.

BASRA SICAKLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE NE KADAR SÜRECEK?

Basra sıcakları, Türkiye'nin güney ve doğusunda yaz aylarında görülen aşırı sıcak havalara verilen addır. Bu sıcaklıklar, Arap Yarımadası'ndan gelen sıcak hava dalgaları ile oluşur. Basra sıcakları, genellikle Temmuz ve Ağustos aylarında görülür ve 10-15 gün kadar sürer.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Basra sıcakları bu yıl da Türkiye'de etkili olacak. Sıcaklıklar, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40-45 dereceye kadar çıkabilir.

Türkiye’yi etkisi altına alan Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları yurdı terk etti. Türkiye bu kez Güneydoğu’dan gelen Basra sıcaklarının etkisi altına girdi. Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, Güneydoğu Anadolu’da 14 Ağustos’a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü’nde Meteoroloji Mühendisi Hümeyra Betül Akgül, bölgede mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcakların 6 ile 10 derece kadar yükselebileceğini söyledi. Diyarbakır’ın 45, Şanlıurfa’nın 44, Mardin’in 40, Batman’ın 45, Siirt’in 43, Şırnak’ın ise 40 derece hava sıcaklığına ulaşacağını söyleyen Akgül, “Özellikle Perşembe günü maksimum sıcaklara ulaşacağımızı düşünüyoruz.” dedi.

Güneydoğu’da beklenen sıcaklıkların Basra kaynaklı olduğunu aktaran Akgül, “Daha önce Afrika sıcakları Basra sıcaklarını tetiklerken, şimdi Afrika sıcaklarının etkisini yitirmesiyle Batı illerimizde bir serinleme mevcut. Şuan tüm sıcaklık Güneydoğu Anadolu Bölgemizin üzerinde etkisini gösteriyor. O yüzden Perşembe günü maksimum sıcakları yaşayacağız. Perşembe gününden sonra ise kademeli olarak bir iniş bekliyoruz. Bu sıcaklar ayın 14’üne kadar devam edecek diye tahmin ediyoruz.” diye konuştu.

Hava sıcaklarının insan üzerinde sağlık açısından olumsuz etki oluşabileceğine dikkat çeken Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara 11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunan Şenyiğit, şunları kaydetti:

“Ağustos ayının ilk haftası etkisini gösteren Eyyam-ı bahur ve Afrika sıcakları bittiği halde halen bu aşırı sıcakların devam ettiğini görüyoruz. Muhtemelen bu aşırı sıcaklar bölgemizi ve ülkemizi aşırı bir şekilde etkileyecektir. Bu dönemde korunma ile alakalı en önemli hadise gündüz 11.00 ile öğleden sonra 16.00 saatleri arasında mutlaka dışarı çıkamamak gerekiyor. Özellikle yaşlı vatandaşlarımızın hasta olanlar ve tansiyon hastalığı olanlar çok dikkatli olmalıdır. Bu sıcakta dışarı çıkıp aşırı sıcağa maruz kalındığında beyin kanaması dahil olmak üzere her türlü sağlık sorunu meydana gelir.”











