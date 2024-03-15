Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve petrol piyasasındaki gelişmeler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiliyor. 15 Mart 2024 itibarıyla, Türkiye genelindeki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde...
BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI NE KADAR?
15.03.2024 Cuma gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 1,53 TL, motorin grubunda 1,10 TL pompa fiyatına yansıdı.
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 41.97 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.79 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.60 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 42.06 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.86 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.68 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42.79 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.65 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 42.99 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.85 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.