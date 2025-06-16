Evinde elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yerine Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde yapılacak seçim için CHP Besim Dutlulu'yu aday gösterdi. Yapılan seçim sonucu Manisa'da Belediye Başkanlığı'na Besim Dutlulu getirildi.

Besim Dutlulu kimdir?

Besim Dutlulu, 29 Eylül 1979 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Annesi ve babası da eczacı olan Besim Dutlulu'nun babası Ahmet Dutlulu, 1994-1999 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Akhisar belediye başkanlığı yaptı. İlk öğretimini Akhisar'da tamamlayan Dutlulu daha sonra İzmir'de yatılı okulda eğitimini tamamladı. Lise eğitiminin ardından Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimine devam eden Dutlulu buradan 2005 yılında mezun olarak Akhisar'da bulunan ailesinin eczanesini işletmeye başladı. Üniversiteden mezun olduğu yıl eşi Özge Dutlulu ile evlendi. 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Dutlulu, bir süre Manisa Eczacı Odası'nın Akhisar İlçe Başkanlığı görevini de yaptı.

Besim Dutlulu, 24 Ekim 2018 tarihinde 2019 Türkiye yerel seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanlığı aday adaylığını açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden birden fazla aday adayı olunca 2 Aralık 2018'de Akhisar'da eğilim yoklaması gerçekleştirildi. Altı aday adayı arasında yapılan eğilim yoklaması sonrası en yüksek oyu alan Besim Dutlulu, Akhisar belediyesi başkanlığı için yapılacak seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı oldu.