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Ahmet Anıl Ceylan kimdir?

Ahmet Anıl Ceylan kimdir?

13:1516/06/2025, Monday
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Ahmet Anıl Ceylan kimdir?
Ahmet Anıl Ceylan kimdir?

Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefatının ardından, Manisa yeni belediye başkanını seçmeye hazırlanıyor. Bu süreçte öne çıkan isimlerden biri de Ahmet Anıl Ceylan oldu. Peki, Ahmet Anıl Ceylan kimdir, aslen nereli?

Manisa büyükşehir belediye başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025 tarihinde evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek'in vefatının ardından yeni belediye başkanı belirlenecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni başkanın belirleneceği seçim, bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Seçim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. CHP’nin çıkaracağı adaylar arasında Ahmet Anıl Ceylan’ın da olduğu söyleniyor. Peki Ahmet Anıl Ceylan kimdir, aslen nereli?

Ahmet Anıl Ceylan kimdir?

Ahmet Anıl Ceylan, 2024 yerel seçimlerinin ardından CHP listesinden Şehzadeler Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Aynı zamanda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi 1. Başkanvekili görevini üstlenerek, meclis çalışmalarında kilit bir rol oynamaya başladı.

İmardan altyapıya, ulaşım ve bütçeye kadar çoğu ihtisas komisyonlarında aktif rol oynayan Ceylan, 2024'ten bu yana hem meclis çalışmalarında hem de resmi törenlerde şehrin temsilcisi olarak protokolde yer almaktadır.

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