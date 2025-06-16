Manisa büyükşehir belediye başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran 2025 tarihinde evindeki havuzda elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Zeyrek'in vefatının ardından yeni belediye başkanı belirlenecek. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yeni başkanın belirleneceği seçim, bugün saat 15.00’te gerçekleştirilecek. Seçim, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. CHP’nin çıkaracağı adaylar arasında Ahmet Anıl Ceylan’ın da olduğu söyleniyor. Peki Ahmet Anıl Ceylan kimdir, aslen nereli?

İmardan altyapıya, ulaşım ve bütçeye kadar çoğu ihtisas komisyonlarında aktif rol oynayan Ceylan, 2024'ten bu yana hem meclis çalışmalarında hem de resmi törenlerde şehrin temsilcisi olarak protokolde yer almaktadır.