Bodrumspor- Gençlerbirliği
Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda son 4 haftaya 55 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada giren Bodrumspor, yarın 28 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.
BODRUMSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ermayan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Üzeyir ve kart cezalı Süleyman Özdamar zorlu deplasmanda görev yapamayacak. Ligde önce Play-Off'u garantilemeyi, ardından 3 puan gerisinde olduğu 3'üncü basamağı yakalayıp direkt final oynamayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarını hatırlatıp, hedeflerine ulaşana kadar seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.
SPOR TOTO 1. LG 35. HAFTA MAÇLARI
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:
Yarın:
20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)
29 Nisan Cumartesi:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)
16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)
30 Nisan Pazar:
13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)
16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)
Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.