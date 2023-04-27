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Bodrumspor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak

Spor Toto 1. Lig'de 35. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak. Haftanın açılış maçında saat 20.00'de Gençlerbirliği, Bodrumspor'u konuk edecek.

11:12 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bodrumspor- Gençlerbirliği

Bodrumspor- Gençlerbirliği

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda son 4 haftaya 55 puanla Play-Off hattında 6'ncı sırada giren Bodrumspor, yarın 28 puanla düşme hattından kurtulmaya çalışan Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

BODRUMSPOR- GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ermayan Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Bodrumspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Üzeyir ve kart cezalı Süleyman Özdamar zorlu deplasmanda görev yapamayacak. Ligde önce Play-Off'u garantilemeyi, ardından 3 puan gerisinde olduğu 3'üncü basamağı yakalayıp direkt final oynamayı hedefleyen yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik aldıklarını hatırlatıp, hedeflerine ulaşana kadar seriyi sürdürmek istediklerini söyledi.

SPOR TOTO 1. LG 35. HAFTA MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde müsabaka programı şöyle:

Yarın:

20.00 Gençlerbirliği-Bodrumspor (Eryaman)

29 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

16.00 Tuzlaspor-Eyüpspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

19.00 Pendikspor-Çaykur Rizespor (Pendik)

30 Nisan Pazar:

13.30 Dyorex Boluspor-Altay (Bolu Atatürk)

16.00 Altınordu-Beyçimento Bandırmaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 Altaş Denizlispor-Yılport Samsunspor (Denizli Atatürk)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor (Stadı henüz açıklanmadı)

Not: Adanaspor'un ligden çekilmesi nedeniyle Göztepe, haftayı hükmen galip tamamlayacak. Ligden çekilen diğer takım olan Yeni Malatyaspor ise normal şartlarda haftayı bay geçecekti.




#1.lig
#gençlerbirliği
#bodrumspor
1 saat önce
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