Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, tünel uzatma ve viyadük yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Eylül’e kadar kapalı olacak. Sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte ayrıntılar...