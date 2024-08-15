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Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Bolu Tüneli açılış tarihi

Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişi, yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönünde kapatıldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli açıldı mı, ne zaman açılacak? Bolu Tüneli açılış tarihi...

14:26 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Bolu Dağı Tüneli
Bolu Dağı Tüneli

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, tünel uzatma ve viyadük yenileme çalışmaları nedeniyle 19 Eylül’e kadar kapalı olacak. Sürücüler D-100 kara yoluna yönlendiriliyor. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman, hangi tarihte açılacak? İşte ayrıntılar...

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönü, geçen yıl heyelan riskine karşı 90 metre uzatıldı. İstanbul yönünün de 67 metre uzatılması için yapılacak çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü sabah saatlerinde ulaşıma kapatıldı.

BOLU DAĞI TÜNELİ AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzergah, İstanbul yönünde 19 Eylül saat 17.00'ye kadar 50 gün süreyle kapatıldı. Karayolları ekiplerince Abant gişelerine dubalar yerleştirildi.

Bölgede bu süre boyunca İstanbul istikametindeki trafik, Abant kavşağından D-100 kara yolu üzerinden sağlanacak. Otoyolun Ankara istikametinde ise trafik normal seyrinde ilerleyecek.



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