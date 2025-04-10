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Resmi Gazete'de yayınlandı! 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayınlandı! 4 ülkeye yeni büyükelçi atandı

09:0210/04/2025, Perşembe
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Resmi Gazete

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'nin 10 Nisan 2025 sayısında Bosna-Hersek, Burkina Faso, İrlanda ve Nijerya Büyükelçiliğine yeni isimler atandı. İşte yeni büyükelçileri atama listesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeye yeni büyükelçi ataması yaptı. İşte büyükelçi değişikliği yaşanan ülkeler ve isimler...

BÜYÜKELÇİ ATAMALARI 10 NİSAN 2025

Resm Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dört ülkeye yeni büyükelçi ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla 4 ülkeye yeni büyükelçi atamaları gerçekleştirildi.

Bosna-Hersek Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Emin Akseki, Burkina Faso Büyükelçiliğine Çevre, İklim Değişikliği ve Sınıraşan Sular Genel Müdür Yardımcısı Feriba Duygu Hokkacı Esirgen, İrlanda Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdürü EsramCankorur ve Nijerya Büyükelçiliğine Mehmet Poroy getirildi.




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