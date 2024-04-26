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Cuma namazı bu hafta saat kaçta kılınacak? 26 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı saati İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve 81 il için belli oldu. Müslümanların ibadetlerini idrak edeceği cuma günü öncesi, Diyanet İşleri Başkanlığı 26 Nisan cuma namazı vakitlerini "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet adresinden paylaştı. 'Her İşin Bir Ahlakı Vardır' konulu cuma hutbesinin okunmasının ardından, 81 ilde cuma namazı idrak edilecek. İşte, 26 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi...

08:38 - 26/04/2024 Cuma
Güncelleme: 09:24 - 26/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cuma namazı
Cuma namazı

İslam alemi, bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken eller semaya açılacak ve bugüne özel ibadetler edecek. Camilerde cemaat ile kılınacak Cuma namazı öncesi ise "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 26 Nisan 2024 Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

26 Nisan 2024 tarihinde cuma namazı;

İstanbul'da 13:07'de, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'de Adana'da 12:42'de Bursa'da ise 13:07'de kılınacak.

İL İL NAMAZ SAATLERİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "namazvakitleri.diyanet.gov.tr" internet sitesi üzerinden, il il 26 Nisan 2024 tarihli cuma namazı saatleri belli oldu. Bu hafta cuma namazı vakitleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:07

ANKARA: 12:51

İZMİR: 13:14

BURSA:13:07

ADANA: 12:42

İllere göre 81 ilin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).



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