İslam alemi, bir Cuma gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşarken eller semaya açılacak ve bugüne özel ibadetler edecek. Camilerde cemaat ile kılınacak Cuma namazı öncesi ise "Bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, 26 Nisan 2024 Diyanet namaz vakitleri ile İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

Cuma namazının farzı iki rek'attır. Bunun yanında farzdan önce dört rek'at, farzdan sonra dört rek'at olmak üzere sekiz rek'at da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, 1/269-285).İmam Ebû Yûsuf’a göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selâmla dört ve bir selâmla iki rek'at olmak üzere toplam altı rek'attır. Bu görüşün Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, 1/285).