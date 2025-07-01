Komyapı A.Ş.’den 997 konutluk yeni TOKİ antlaşması

Bugüne kadar 3.800.000 m² üzerinde inşaat alanında, 15.000’in üzerinde konut üretimi ile inşaat sektörünün önemli markası haline gelen Bera Holding iştiraki olan Komyapı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile 2.488.000.000 TL bedelli yeni yapım işi sözleşmesi imzaladı.
“TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI’NIN GÜVENİLİR PROJE ORTAĞIYIZ”
Yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Komyapı A.Ş. Genel Müdürü Mensuri Seher; “Bugüne kadar Komyapı olarak geniş bir yelpazede birçok nitelikli eseri ülkemize kazandırdık. Komyapı İnşaat A.Ş. olarak, Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan 1080 konut ve sosyal donatılardan oluşan 3. Etap TOKİ projesini Nisan ayında teslimatına başlamıştık. 16 Haziran tarihinde şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, “Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 997 Adet Konut ve 1 Adet 29 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi'' amacıyla sözleşme bedeli 2.488.000.000 TL olan yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme 158.400 m² ihale alanında, 62 blok 997 adet konut, 29 dükkanlı ticaret merkezi ve tüm altyapı, üstyapı ile peyzaj ve çevre düzenlemesinden oluşmakta olup, 330 gün gibi bir sürede tamamlanması planlanmaktadır. Komyapı A.Ş. olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın stratejik ve güvenilir proje ortağı olmaya devam edeceğiz.” diyerek görüşlerini ifade etti.
“TÜRKİYE’DE BİRÇOK İKONİK ESER İNŞA ETTİK”
Konya’mız ve ülkemizin markası haline gelen Hz. Mevlana’nın anma etkinliklerinin düzenlendiği Mevlâna Kültür Merkezi’nin inşasını 90 gün gibi kısa bir sürede tamamladıklarını ifade eden Mensuri Seher sözlerini şöyle tamamladı; “Komyapı A.Ş., başta Bera Holding İş Merkezi olmak üzere, Mevlâna Kültür Merkezi, Konya Bilim Merkezi gibi birçok ikonik eseri hayata geçirmiştir. Yurt dışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen başarılı projelere ilaveten Toplu Konut İdaresi Başkanlığı bünyesinde ülkemizin dört bir yanında binlerce konut üretimi yaparak ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz.”
Bera Holding iştiraki olan Komyapı İnşaat A.Ş. son olarak Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan 1080 konut ve sosyal donatılardan oluşan 3. Etap TOKİ projesinde Nisan ayı itibariyle daire teslimatlarına başlamıştı. Güncel deprem yönetmeliğine uygun olarak “Tünel Kalıp Sistemi” ile inşa edilmiş olan proje; 67 blok, 1080 daire, 1 adet 32 Derslikli İlköğretim, 1 adet 32 Derslikli Ortaöğretim okulu, 1 adet 7 dükkanlı Ticaret Merkezi ve tüm ihale alanının altyapı, üstyapı ile peyzaj ve çevre düzenlemesinden oluşmakta idi