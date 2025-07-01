Komyapı A.Ş.’den 997 konutluk yeni TOKİ antlaşması

Yurt içi ve yurt dışında birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Komyapı A.Ş. Genel Müdürü Mensuri Seher; “Bugüne kadar Komyapı olarak geniş bir yelpazede birçok nitelikli eseri ülkemize kazandırdık. Komyapı İnşaat A.Ş. olarak, Eskişehir Odunpazarı’nda bulunan 1080 konut ve sosyal donatılardan oluşan 3. Etap TOKİ projesini Nisan ayında teslimatına başlamıştık. 16 Haziran tarihinde şirketimiz ile T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında, “Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Yakınca Mahallesi 997 Adet Konut ve 1 Adet 29 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi'' amacıyla sözleşme bedeli 2.488.000.000 TL olan yapım işi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme 158.400 m² ihale alanında, 62 blok 997 adet konut, 29 dükkanlı ticaret merkezi ve tüm altyapı, üstyapı ile peyzaj ve çevre düzenlemesinden oluşmakta olup, 330 gün gibi bir sürede tamamlanması planlanmaktadır. Komyapı A.Ş. olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın stratejik ve güvenilir proje ortağı olmaya devam edeceğiz.” diyerek görüşlerini ifade etti.