Suç işleyen kaçamadı

Türkiye’nin uluslararası suç örgütleriyle mücadelesi, artık sadece ülke içinde yapılan operasyonlarla sınırlı değil. Son iki yılda 58 ülkeden bin 182 suçlunun kırmızı bültenle arama çıkarılarak ülkeye iadesi sağlandı. Suç şebekelerinin “kaçış ülkeleri” üzerinden kurduğu koridorlar, uluslararası iş birliği ve koordineli takip ile daraltıldı. Kırmızı bültenle arananların yakalamaları en çok Almanya, Avusturya, Karadağ, Sırbistan ve Yunanistan’da gerçekleşti. Koordinasyonda EGM Interpol- Europol birimi ile Adalet Bakanlığı görevlilerinin yanı sıra istihbarat, KOM, narkotik, asayiş, siber suçlar ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele birimleri yer alıyor.

İADE, YAKALAMA, TAKİP

Bu çerçevede 2025 yılında 279 kişi iade edildi. İade dosyalarının 146’sı asayiş, 67’si KOM, 55’i narkotik, 11’i ise terör başlıklarında oldu. Son iki yılda ise toplam bin 896 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Interpol hattında dikkat çekici bir başarı elde edildi. İçişleri verilerine göre kırmızı bültenle aranan 854 ve difüzyonla aranan 328 yabancı olmak üzere toplam bin 182 yabancı suçlu yakalandı. Hatta bu yıl yakalanan yabancı sayısı 395 olarak kayıtlara geçti.

KÜRESEL ORTAK TÜRKİYE

Türkiye, kırmızı bültenle arananların takibini “yalnızca adli bir takip değil, uluslararası kamuoyuna suçla mücadelede kararlılığını gösteren stratejik bir alan” olarak tarif ediyor. Yurt dışında saklanan yüksek profilli suç örgütü üyelerinin hedef alınmasıyla Türkiye’nin suçla mücadelede küresel çapta organize hareket ediyor. Suç örgütlerinin sınır aşan hareket kabiliyeti arttıkça, suçluların iadesi de “tek bir ülkenin” kendi başına yürütebileceği bir süreç olmaktan çıktı. Türkiye, aranan kişilerin yerinin tespiti ve geçici yakalamadan başlayıp iade dosyasının tamamlanmasına uzanan hattı, uluslararası polis ağları, Avrupa Birliği kurumları ve çok taraflı sözleşmeler üzerinden işletiyor. Türkiye’nin Avrupa ayağındaki en önemli kurumsal temaslarından biri Europol. Europol’ün resmi kayıtlarında Türkiye ile Europol arasında bir iş birliği anlaşması bulunduğu belirtiliyor. Bu çerçeve, ciddi uluslararası suçlarla mücadelede stratejik ve teknik bilgi paylaşımı ve koordinasyon gibi alanlarda zemin oluşturuyor. Ayrıca Europol’ün duyurularında Türkiye ile irtibat anlaşması imzalandığı da yer alıyor. Soruşturma ve kovuşturma boyutunda AB’nin adli iş birliği ajansı Eurojust öne çıkıyor.

ÜLKEDEN ÜLKEYE “PROTOKOL”

AĞI Türkiye’nin iade iş birliği sadece çok taraflı metinlerle sınırlı değil. Adalet Bakanlığı envanterinde ikili iade anlaşmaları da yer alıyor ve iade pratiğinde ülkeye göre bu metinler devreye giriyor.

MAL VARLIĞINA EL KOYMA

Resmi kaynaklara göre son iki yılda döneminde bin 367 organize suç örgütü çökertildi. 3 bin 985 operasyonda 16 bin 693 şüpheli tutuklandı, 8 bin 94 kişi hakkında adli kontrol uygulandı. Maddi değeri olan 150 milyar TL nakit para ve döviz ile 76 milyar TL tutarında mal varlığına el konuldu.

PARA DAMARINA MÜDAHALE

Sınır aşan suçla mücadelede yalnızca “kişiyi yakalama” değil, örgütlerin finansman kanallarını kesme hedefi de öne çıkarıyor. Terörizmin finansmanına yönelik çalışmalarda son iki yılda 733 operasyon yapıldı, 659 şüphelinin tutuklandı ve bin 181 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.



