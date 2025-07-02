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Doğalgazda tarife değişti: EPDK duyurdu!

Doğalgazda tarife değişti: EPDK duyurdu!

13:172/07/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Doğalgaza zam var mı?
Doğalgaza zam var mı?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) , doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi. Peki doğalgaza zam geldi mi? Konutlarda doğalgazda yeni tarife ne oldu

EPDK, doğalgaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidildiğini bildirdi. EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, doğalgazda yapılan tarife değişiklikleri 2 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında nihai doğalgaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artışa gidildi.

Doğalgaz abonelik, bağlantı, sayaç ücreti ne kadar?

Doğal gaz dağıtım şirketlerinin 2025 yılı için uygulayacağı abone bağlantı bedelinde üst sınır 6 bin 154 lira olmuştu.

İlave abone bağlantı bedeli 100 metrekare için 5 bin 353 lira, bağlantı kontrol ve onay bedeli ilk 100 metre için 3 bin 471 lira olarak belirlenmişti.

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli 1630 lira, sayaç açma kapama bedeli 157 lira olarak tespit edilmişti. İç tesisat işlem bedeli ise 92 lira ile 2 bin 118 lira arasında değişmekte.



#Doğalgaz
#Doğalgaz zammı
#EPDK
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