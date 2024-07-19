AB Komisyon Başkanlığına yeniden seçilen von der Leyen'e Filistin taahhüdü hatırlatıldı

Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter, X hesabından von der Leyen'in ikinci kez AB Komisyonu Başkanı seçilmesine ilişkin paylaşım yaptı.





As @vonderleyen is re-elected as EC president, I reinforce her pledge to increase humanitarian aid & support to Palestinian Authority.



I repeat my call for sanctions against Israel.



Too many Palestinians were killed, despite the international call for a ceasefire.#ceasefirenow — Petra De Sutter (@pdsutter) July 18, 2024





Von der Leyen'e "Filistin yönetimine insani yardım ve desteği arttırma taahhüdünü" hatırlatan De Sutter, İsrail'e karşı yaptırım uygulanması çağrısını yineledi. De Sutter, "Uluslararası ateşkes çağrısına rağmen çok sayıda Filistinli öldürüldü. Ateşkes hemen şimdi" ifadesini kullandı.





Sık sık Filistin'e destek mesajları veren De Sutter, daha önce de mensubu olduğu Yeşiller Partisi'nin Federal Parlamentoya Filistin'in tanıması için önerge verdiğini duyurmuştu.





Von der Leyen ikinci kez seçildi

AP'nin en büyük grubu EPP'nin aday gösterdiği ve 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AB liderlerinin üzerinde uzlaşarak AP'ye önerdiği von der Leyen, Genel Kurul'da güvenoyu aldı.



