Abbas'ın veliahtı oğlu mu?

Kanada’da zamanının büyük bölümünü geçiren 64 yaşındaki iş insanı Yaser Abbas, yaklaşık beş yıl önce babasının “özel temsilcisi” olarak atanmasının ardından siyasi sahnede giderek öne çıkmıştı. Yapılan oylamada Fetih’in merkez komitesine seçildi. Hapiste bulunan Fetih lideri Mervan Barguti ise ilk sonuçlara göre en yüksek oyu alarak komitedeki yerini korudu. Cibril Racub, 2017’den bu yana yürüttüğü görevini sürdürerek komitenin genel sekreterliğine yeniden seçildi. Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh, Fetih’in ikinci ismi Mahmud el-Alul ve eski Filistin İstihbarat Şefi Tevfik Tiravi de komitedeki koltuklarını korudu. Yeni isimler arasında, Fetih’in silahlı kanadı olan El Aksa Şehitleri Tugayları’nın Cenin Mülteci Kampı'ndaki eski komutanlarından Zekeriya Zübeydi de yer aldı. Zübeydi, geçen yıl Hamas ile yapılan esir takası anlaşması kapsamında İsrail hapishanesinden serbest bırakılmıştı. Ramallah Valisi Leyla Gannam dahil iki kadın da komitede yer kazandı. Ramallah, Gazze, Kahire ve Beyrut’ta eş zamanlı düzenlenen üç günlük kongrede organizatörlere göre 2.507 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 94,64 oldu. Kongre perşembe günü başlamış ve Mahmud Abbas yeniden hareketin lideri seçilmişti. 90 yaşında olan Fetih liderinin oğluyla birlikte ilk kez karar alma mekanizmasında yer alması, "Halefi olarak kendi oğlunu hazırlıyor" iddiasına sebep oldu.