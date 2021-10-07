Dünya ABden Yunanistana sığınmacı tepkisi Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş
AVRUPA

AB'den Yunanistan'a 'sığınmacı' tepkisi: Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, sığınmacılara karşı insan hakları ihlalleriyle gündemden düşmeyen Yunanistan'a 'soruşturma açılmasını' talep etti. Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Komisyon Sorumlu Komiseri Ylva Johanson, "Yunanistan'ın yaptıkları şoke edici. AB'nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş" diye konuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
ABden Yunanistana sığınmacı tepkisi: Verdiğimiz paralar kabul edilemez davranışlara alet edilmiş
Arşiv

Dünya çapında birçok sivil toplum kuruluşu ve gazetecilerin çalışmalarıyla açıkça AB ve uluslararası hukuku ihlal ettiği tespit edilen Yunanistan için AB Komisyonu harekete geçti.

Alman basınında yer alan haberlerde, AB Komisyonu’ndan Suriye savaşının başlamasıyla birlikte yoğunluk kazanan ve sınırı geçmeye çalışan mültecilere denizde ve karada çok sayıda insan hakları ihlali yapan Yunanistan’a ihlaller hakkında soruşturma açması yönünde talep geldiği bildirildi.

"AB’nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş"

AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Komiseri Ylva Johanson yaptığı açıklamada, Yunanistan’dan konuyu derinlemesine araştıracak bir soruşturma talep ederek, “Alman medyasının getirdiği veriler son derece güvenilir veriler. Yunanistan’ın yaptıkları şok edici. AB’nin verdiği paralar kabul edilemez davranışlar için alet edilmiş’’ ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın savunması: AB'nin sınırlarını savunuyoruz

Yunanistan ise, görüntüler ile kayıt altına alınan insan hakları ihlallerini AB ülkelerinin göçmen istemeyişini fırsata çevirerek, ‘’AB’nin sınırlarını savunuyoruz’’ tezinin arkasına saklanarak suçlamaları reddediyor.

Yunanistan sığınmacıları Türk sularına itti

Alman basını ise, açık ve net bir şekilde Ege Denizi’ndeki savunmasız sığınmacıların Yunan polisi tarafından zorla Türk sularına itildiğini ifade etti.

Haberlerde yer alan bazı görüntülerde ise, şişme botların patlatıldığı ve sahil güvenlik botlarının yakından geçerek büyük dalgalar oluşturmak suretiyle şişme botları batırmaya çalıştıkları açıkça görüldü.

Yunanistan, AB Komisyonu’nun soruşturma talebine siyasi olarak itiraz etmeye çalışsa da ilgili soruşturmayı açması bekleniyor.

Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: AB Türkiye'ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutmalı
DÜNYA
Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: AB Türkiye'ye vizesiz seyahat konusunda verdiği sözleri tutmalı
Düzcede duygulandıran görüntü

Düzce'de duygulandıran görüntü

Ölen sahibinin mezarının başından ayrılmadı.
Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Nar ekşisi şişelerinden çıktı

Hatay'da şaşkına çeviren görüntü.
Mete Gazozun acı günü

Anneannesi kazada hayatını kaybetti.

​Dışarı çıkamayan toplu taşımaya binemeyenler var.

​Arakanlı Müslümanların soykırıma uğramasında tetikçilik yaptı.

Türkiye'nin merakla beklediği haber geldi.

​Milli geliri yüzde 7 artıracak.

'Hazırlanın intikam başlıyor'

'Hazırlanın intikam başlıyor'

​Fransa'da camiye tehdit mektubu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt verdi.

​TÜGVA'lı gençler, geceyi Büyükada'daki vakıf binasının önünde geçirdi.
Afganistan açlıkla boğuşuyor

Afganistan açlıkla boğuşuyor

​Kendi ülkelerinde mülteci oldular.

​Aşırı hava olayları üretimi olumsuz etkiliyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesini bu fotoğraf ile andı.
Pastırma sıcakları geliyor

Pastırma sıcakları geliyor

Yarından itibaren 6 derece birden artacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.