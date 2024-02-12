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Dünya

ABD'li ünlü oyuncu Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Biden'dan kalıcı bir ateşkes talep etmesini istiyoruz

ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunarak, "Dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz." dedi.

09:03 - 12/02/2024 Pazartesi
AA
Mark Ruffalo
Mark Ruffalo

​​​​​​​Middle East Eye'ın haberine göre, Amerika Yönetmenler Loncası Ödülleri törenine katılan Ruffalo, diğer ünlü isimlerle birlikte ceketine zambak şeklinde, kırmızı yuvarlak rozet taktı.


Ruffalo, zambakların "barış zambağını", kırmızı yuvarlak rozetin ise "Ateşkes taraftarı sanatçıları" simgelediğini belirtti.


Sanatçılar olarak Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ruffalo, bombalamanın işe yaramadığının artık anlaşıldığını kaydetti.

Ruffalo, barışa giden yolun daha fazla bombalanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Barışa bir şans vermenin neresi yanlış? Refah sınırında, yeniden bir bombardıman dalgasıyla karşı karşıya 1 milyon mülteci bulunuyor, 400 bin kişi açlıktan ölüyor ve oraya hiçbir insani yardım giremiyor. Bu nedenle, dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan, bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.




#Mark Ruffalo
#Biden
#Gazze
#Ateşkes
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