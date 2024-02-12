ABD'li ünlü oyuncu Ruffalo'dan Gazze çağrısı: Biden'dan kalıcı bir ateşkes talep etmesini istiyoruz

Ruffalo, barışa giden yolun daha fazla bombalanmaması gerektiğini vurgulayarak, "Barışa bir şans vermenin neresi yanlış? Refah sınırında, yeniden bir bombardıman dalgasıyla karşı karşıya 1 milyon mülteci bulunuyor, 400 bin kişi açlıktan ölüyor ve oraya hiçbir insani yardım giremiyor. Bu nedenle, dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan, bir ateşkes, kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.